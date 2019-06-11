اتحاد الكرة يعلن مواعيد المباريات المتبقية للأهلي والزمالك في الدوري والكأس

أعلن اتحاد الكرة المصري رسمياً مواعيد المباريات المؤجلة والمتبقية في الدوري الممتاز لفريقي الأهلي والزمالك وكل فرق الدوري والتي ستقام رسمياً بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر والتي ستبدأ رسمياً بعد أيام قليلة.

مواعيد مباريات الدوري المؤجلة

ومعروف أنه تتبقى 4 مباريات فقط مؤجلة في بطولة الدوري الممتاز هي الجونة مع الزمالك، الزمالك مع الإسماعيلي، المقاولون العرب والأهلي، وأخيرا مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وتبدأ المباريات المؤجلة بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية مباشرة بأربعة أيام حيث يلتقي فريق الجونة مع الزمالك يوم 23 يوليو في مباراة الدوري المؤجلة من السبوع 33 ثم يلعب الزمالك أمام الإسماعيلي يوم 26 يوليو ويلعب النادي الأهلي مباراته أمام المقاولون العرب يوم 26 يوليو أيضاً في نفس توقيت مباراة الزمالك والإسماعيلي.

ثم يُختتم الدوري الممتاز بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي ستقام بإذن الله على ملعب برج العرب يوم 30 يوليو المقبل وبعد ذلك تبدأ مباريات بطولة كأس مصر المؤجلة.

مواعيد مباريات كأس مصر

مباراة الأهلي ضد بيراميدز في دور ال16 ستقام يوم 28 أغسطس بملعب برج العرب في الإسكندرية

يلعب الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز ضد حرس الحدود في دور الثمانية يوم 1 سبتمبر بملعب برج العرب

يلعب الزمالك ضد مصر المقاصة في دور الثمانية يوم 1 سبتمبر أيضاً في استاد السلام

الفائز في مباراة الزمالك والمقاصة سيقابل الاتحاد السكندري في نصف النهائي يوم 5 سبتمبر في ملعب الإسماعيلية

الفائز في مباراة الأهلي وبيراميدز سيلعب أمام حرس الحدود يوم 5 سبتمبر أيضا بملعب برج العرب

مباراة نهائي الكأس ستقام يوم 9 سبتمبر في ستاد القاهرة

موعد مباراة السوبر

تُقام مباراة السوبر بين بطلي الدوري والكأس يوم 18 سبتمبر ولم يُحدد ملعب المباراة بعد.