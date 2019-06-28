اتحاد الكرة يقرر العفو عن اللاعب عمرو وردة بعد مباراة أوغندا فى كأس الأمم

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة العفو عن اللاعب عمرو وردة نجم منتخب مصر الوطني المشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، وذلك بعد مباراة مصر وأوغندا فى ختام دور المجموعات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء قرار عفو المهندس هاني أبو ريدة عن اللاعب عمرو وردة بعد اجتماع لاعبي منتخب مصر ألوطني مع المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على منتخب مصر، حيث طالب اللاعبون العفو عن زميلهم عمرو وردة ومنحه فرصة أخيرة وذلك بعد أن تقدم اللاعب باعتذار رمسي عما بدر منه وتعهد بعدم تكرار مثل هذه الأعمال.

ويحتل منتخب مصر قمة المجموعة الأولى التى تقام مبارياتها على استاد القاهرة الدولي والمجموعة تضم منتخبات مصر، وزيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية، وخاض منتخب مصر مباراتين فى المجموعة الأولي فاز فى المباراة الأولى على منتخب زيمبابوي 1-صفر أحرزه اللاعب محمود حسن تريزيجيه، وفاز فى المباراة الثانية على منتخب الكونغو الديمقراطية 2-صفر أحرز الهدف الأول أحمد المحمدي، والهدف الثاني النجم محمد صلاح.

وكانت أزمة اللاعب عمرو وردة قد بدأت عندما قام بإرسال العديد من الرسائل لاحدي عارضات الأزياء عبر صفحته فى مواقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” ولكن الفتاة هاجمت اللاعب، وبعدها نشرت العديد من الفتيات العديد من مقاطع الفيديو والمحادثات التى تُظهر تحرش اللاعب بهن واتهام اللاعب عمرو وردة بمضايقتهن.

بعدها نشر اللاعب عمرو وردة مقطع فيديو أعرب فيه عن أسفه الشديد عن ما بدر منه وتعهد للجميع بعدم تكرار هذه التصرفات مرة أخري، وذلك بعد ساعات قليلة من صدور قرار استبعاد اللاعب من معسكر المنتخب المصري.