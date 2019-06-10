اتحاد الكرة يقرر بشكل نهائي استكمال الدوري والكأس بعد بطولة أفريقيا ويصدر جدول المباريات المتبقية

بعد الجدل الدائر والأزمة المتعلقة باستكمال بطولة الدوري العام، وخاصة مع اعتراض النادي الأهلي على استكمال البطولة بعد بطولة أمم أفريقيا، حسم اتحاد الكرة موقفه بشكل نهائي، حيث أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، تصورها النهائي للمباريات المتبقية في الدوري وكاس مصر، ووفقا لتصور اللجنة، فإن البطولتين سيتم استكمالهما بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

جدول المباريات المتبقية

وقد جاء تصور لجنة المسابقات بشكل سيؤدي إلى تعمق الأزمة مع النادي الأهلي والذي أصدر بيانا مؤخرا يؤكد فيه أنه سيسلك المسار القانوني للحفاظ على حقوقه ومنع الضرر المترتب على استكمال المسابقة بعد بطولة أفريقيا.

ووفقا لتصور اللجنة لجدول المباريات المتبقية، فقد تقرر أن يقابل الزمالك الجونة والإسماعيلي والأهلي في أيام 23 و26 و30 يوليو.

بينما يقابل الأهلي المقاولون العرب يوم 26 من نفس الشهر.

وبخصوص مباريات كأس مصر، فقد تقرر أن يلتقي الأهلي مع بيراميدز يوم 28 أغسطس في ملعب برج العرب، وتقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 9 سبتمبر المقبل.