اتحاد الكرة يوضح موقفه الرسمي من إلغاء هبوط الداخلية وبتروجيت والنجوم

أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي اليوم حكمًا بإلغاء هبوط الداخلية وبتروجيت والنجوم من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الثانية، واستمرار الفرق الثلاثة في الدوري الممتار المصري هذا الموسم، وذلك بسبب ما تقدمت به الفرق الثلاثة لتؤكد ما حدث في مسابقة الدوري من مخالفة للوائح بشأن المواعيد، التي تغيرت أكثر من مرة والتأجيلات الكثيرة التي شهدتها البطولة وأدت إلى عدم انتظامها مما أصاب تلك الفرق بالضرر.

رد اتحاد الكرة المصري على الحكم

في إطار ذلك أكد مصدر مسئول من اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، أنها سوف تتقدم بأوراقها وبمجموعة من الإثباتات إلى مركز التسوية، تؤكد من خلالها الظروف القهرية التي أدت إلى ما حدث لبطولة الدوري الموسم الماضي، وأن الأمر متعلق بسمعة مصر خاصة بعد إسناد تنظيم بطولة الأمم الأفريقية لها بشكل مفاجئ، وهو ما أدى إلى تغييرات عديدة في المواعيد السابق إعلانها.

في الوقت ذاته علق عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة أنه سوف يتم تغيير العديد من اللوائح والقوانين المنظمة للمسابقات المختلفة، وذلك بما يتماشى مع قواعد وقوانين الفيفا هذا، وقد أعلنت أمس تلك اللجنة عدة قرارات مهمة كان من ضمنها عدم تأجيل أي مباراة لأي نادي مهما كانت الظروف، ولن يتم مجاملة أحد على حساب انتظام المسابقة كما أدمجت عدة لجان مع بعضها البعض.