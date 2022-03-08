اتحاد الكرة يُحدد موعد نهائي كأس ولي العهد 2022 بين العربي والكويت

بواسطة محمود عطا الله
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أصدر اتحاد الكرة، بيان رسمي، بخصوص موعد مباراة العربي والكويت في نهائي كأس ولي العهد الكويتي 2022، تلك المباراة المرتقبة من قبل كل الجماهير الكويتية، حيث يبحث كل فريق عن حسم تلك الكأس، هذا ويذكر أن نادي الكويت هو حامل لقب تلك البطولة، وقد فاز في نهائي النسخة الماضية على القادسية بهدفين لهدف.

1 موعد نهائي كأس ولي العهد الكويتي 2022 بين العربي والكويت
2 أبطال كأس ولي العهد الكويتي

موعد نهائي كأس ولي العهد الكويتي 2022 بين العربي والكويت

أعلن اتحاد الكرة، ان صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سوف يحضر مباراة العربي والكويت، وأضاف الاتحاد، أن موعد نهائي كأس ولي العهد الكويتي 2022 سوف يُقام يوم الثلاثاء 15 مارس 2022 الجاري على استاد جابر الكبير، يذكر ان نادي العربي قد تغلب في قبل النهائي على بنتيجة 2-0، في حين تغلب الكويت بنتيجة كبيرة على الفحيحيل برباعية دون رد.

أبطال كأس ولي العهد الكويتي

أقيمت بطولة كأس ولي العهد الكويتي من قبل 28 مرة، يتقاسم نادي القادسية مع الكويت صدارة جدول ترتيب جدول الأندية الأكثر فوزًا بتلك الكأس بعدد 9 ألقاب لكل فريق، النادي العربي حقق اللقب 7 مرات، السالمية فاز بالكأس مرتين، في حين فاز نادي كاظمة بها مرة واحدة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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