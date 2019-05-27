اتحاد الكرة يُخاطب الأهلي والمقاولون العرب رسمياً بتأجيل مباراتهم فى الدوري

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارة نادي المقاولون العرب رسمياً بتأجيل مباراتهم معاص والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء 28 مايو 2019 ضمن مباريات الأسبوع 33 فى الدوري المصري لموعد سيحدد فيما بعد.

وجاء فى الخطاب الرسمي الموجه من اتحاد الكرة المصري إلى المقاولون العرب والأهلي بأنه تقرر تأجيل مباراة المقاولون والأهلي التى كان محدداً لها يوم 28 مايو باستاد بتروسبورت إلى موعد سيتم تحديده فيما بعد، وأن اتحاد الكرة سيعقد اليوم الاثنين اجتماع مجلس إدارة لعرض التصور النهائي لجدول مسابقة الدوري المصري.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أعلن فى بيان رسمي له عدم استكمال مسابقة الدوري المصري فى حالة تأجيل أي مباراة للفريق إلى ما بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى مصر فى الفترة من 20 يونيو وحتى 19 يوليو 2019.

ونعرض صورة من الخطاب الرسمي الموجه من اتحاد الكرة المصري إلى ناديا الأهلي والمقاولون العرب بشأن تأجيل المباراة.

وسوف يجتمع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم لتقرير مصير بطولة الدوري هل سيتم الانتهاء منها بالكامل قبل بطولة كأس الأمم أم يتم تأجيل مباريات الأهلي والمقاولون العرب، والزمالك والإسماعيلي ولقاء القة بين الأهلي والزمالك إلى ما بعد بطولة كأس الأمم هذا ما سيسفر عنه اجتماع اليوم.