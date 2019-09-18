اتحاد الكرة يُعلن أسعار تذاكر مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك

حددت اللجنة الخماسية التى تقوم بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والتي يرأسها الأستاذ عمرو الجناينى بتحديد أسعار مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلى والزمالك والتي تقرر إقامتها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية يوم الجمعة القادم فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.







وتقام مباراة السوبر المصري بين الأهلى بطل الدوري العام المصري موسم 2017 / 2018 والزمالك بطل كأس مصر موسم 2018 وهى المباراة المؤجلة من الموسم الماضي قبل يوم واحد من انطلاق بطولة الدوري العام المصري الجديد موسم 2019 / 2020 يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2019.

وقد حددت اللجنة الخماسية أسعار تذاكر مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى مباراة السوبر كالتالي :-







أسعار تذاكر الدرجة الثالثة 100 جنيه.

أسعار تذاكر الدرجة الأولي 350 جنيه.

كما أكدت اللجنة الخماسية المصري لكرة القدم بأنه يمكن للجمهور شراء تذاكر مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك من مقرات ناديا الأهلى والزمالك، وقد حددت اللجنة مسارات سير الجماهير إلى استاد برج العرب الذى ستقام عليه المباراة.

حيث حدد الاجتماع الأمني لمباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك بأن تكون خطوط سير الجمهور الأبيض إلى الاستاد من خلال محور التعمير عن طريق الكيلو 21 أما الجماهير الحمراء فسوف تسلك طريق مدخل الهوارية من الطريق الصحراوي.

أما بخصوص حضور الجمهور فى استاد برج العرب فقد تم تخصيص الجهة اليمنى لجماهير نادي الزمالك، وبالتحديد البوابة رقم 10 لدخول حاملي التذاكر الموحدة والبوابة رقم 2 لحاملي تذاكر الدرجة الأولي.







وتم تخصيص الجهة اليسري لحضور جماهير النادي الأهلى وتم تحديد البوابة رقم 7 لدخول جماهير الأهلى التى تحمل التذكرة الموحدة، وتم تحديد البوابة رقم 3 لجمهور الأهلى الحاملين للتذاكر الدرجة الأولي، وتم تحديد البوابة رقم 4 لدخول الفريقين.