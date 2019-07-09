اتحاد الكرة يُعلن تعديل موعد مباراة القمة، هذا هو الميعاد الجديد

أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم المصري منذ قليل تعديل موعد مباراة القمة في الدوري الممتاز بين الأهلي والزمالك والتي كان من المقرر إقامتها يوم 30 يوليو الحالي في ملعب برج العرب بالإسكدرية.

وقررت لجنة المسابقات أن يُقام لقاء القمة يوم 28 يوليو القادم بدلاً من 30 من الشهر ذاته وذلك بعد الخروج المفاجيء لمنتخب مصر أمام منتخب جنوب أفريقيا في مباراة دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر.

تعديل مواعيد مباريات الدوري الممتاز بعد الخروج من كأس الأمم

وجاء قرار الاتحاد الأفريقي بعدم تمديد مدة القيد الأفريقي لقوائم الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية ليجبر لجنة المسابقات المصرية على تعديل المواعيد لتتوافق معه، خصوصاً بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر من كأس الأمم.

وتقرر أن تُقام مباراة الجونة والزمالك المؤجلة من الدوري في الغردقة يوم 21 يوليو بملعب الجونة، ثم يستضيف الزمالك فريق الإسماعيلي في ملعب بترو سبورت يوم 24 من الشهر ذاته في المباراة المؤجلة من الأسبوع 27 للدوري الممتاز.

موعد استئناف مباريات الدوري المؤجلة

قرر اتحاد الكرة استئناف مبارايات الدوري الممتاز المؤجلة بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية مباشرة والتي ستُلعب مباراتها النهائية يوم 19 يوليو الحالي في استاد القاهرة الدولي.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة ويليه نادي بيرميدز في المركز الثاني ب70 نقطة ثم الزمالك في المركز الثالث برصيد 68 نقطة من 31 مباراة.