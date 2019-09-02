اتحاد الكرة يُعلن قيمة راتب المدير الفني الجديد لمنتخب مصر

أعلنت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني بأنها وضعت حد اقصي لقيمة راتب المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، وأكد الجناينى بأنه سوف يتم الإعلان رسمياً عن اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر خللا السبوع المقبل.







وكانت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة قد حددت مبلغ 500 ألف جنيه كحد أقصى لراتب المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، كما حدد الحد الأقصى لراتب المدرب العام لمنتخب مصر بمبلغ 100 ألف جنيه، كما حددت اللجنة أيضاً راتب المدرب المساعد لمنتخب مصر ومدرب حراس المرمي بمبلغ 50 ألف جنيه شهرياً لكل منهما.

وكانت اللجنة الخماسية قد قامت بتقليص الأسماء المرشحة لتدريب المنتخب المصري إلى خمسة أسماء فقط سيتم اختيار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر منهم وهم حسن شحاتة، وحسام حسن، وحسام البدري، وإيهاب جلال، وأحمد حسام ميدو، وسوف يتم الإعلان رسمياً عن المدير الفني خلال أيام قليلة.







وقامت اللجنة بترتيب المدربين المرشحين لقيادة المنتخب المصري بحسب قناعات اللجنة وهم بالترتيب حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر فى الجيل الذهب الفائز ببطولة أمم أفريقيا 3 مرات متتالية أعوام 2006، 2008، 2010، ثم إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدى، ثم حسام البدري المدير الفني السابق لفريق الأهلى، ثم حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، ثم أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة.

وقد حددت اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة راتب المدير الفني الجديد ورفضت تخفيض قيمته حيث أكدت بأنه لا يجب أن يقل راتب المدير الفني الوطني للمنتخب المصري عن راتب أي مدير فني محلى لأندية الدوري والتي تتراوح قيمتهم ما بين 200 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه.





