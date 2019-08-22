اتحاد الكرة يُقرر حضور الجمهور للمباريات بالـ fan id وتذكرتي من الموسم الجديد

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم دخول الجماهير للمباريات باستخدام كارت الـ fan id وتذكرتي بنفس الطريقة التى كان يحضر بها الجمهور فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019 وأثبتت كفاءتها.

وأكد اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم بأنه تقرر حضور الجماهير المصرية لجميع مباريات الدورى العام ومسابقة كأس مصر وجميع المباريات التى يشرف عليها اتحاد الكرة عن طريق تطبيق تذكرتي، واستخدام كارت الـ fan id بعد نجاحه فى البطولة الأفريقية.

وأكد اللواء ثروت سويلم بأنه سوف يقوم بعقد اجتماع خلال الأيام القليلة القادمة مع المسئولين بشركة تذكرتي، وذلك لتطبيق نظام حضور الجماهير لمباريات الدورى من خلال استخراج كارت fan id لكل مشجع، ولكل مدرب أو لاعب أو إداري أو أي عنصر من عناصر لعبة كرة القدم لدخول المباريات عن طريقه.

وأضاف اللواء ثروت سويلم بأن تجربة تذكرتي قد أثبتت نجاح ساحق فى تنظيم دخول جماهير الكرة لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 كما أنها قامت بالقضاء على السوق السوداء فى بيع التذاكر وأنه سيجري عقد العديد من الاجتماعات مع جميع الجهات المسئولة عن تطبيق نظام تذكري فى حضور الجماهير للمباريات.