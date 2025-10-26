اتفرج الآن.. تردد قناة beIN Sports HD 1 الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم مساء اليوم نحو ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث تُقام القمة المنتظرة بين ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو الأول لهذا الموسم ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2025-2026.

ويبحث جمهور الكرة العربية بشغف عن تردد قناة beIN Sports HD 1، الناقلة الحصرية لهذه المواجهة النارية، لمتابعة تفاصيلها لحظة بلحظة.

تردد القناة الناقلة للكلاسيكو

تعد قناة beIN Sports HD 1 واحدة من أبرز القنوات الرياضية في العالم العربي، وهي القناة الرسمية التي تنقل مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتحرص القناة دائمًا على تقديم تغطية شاملة لأحداث الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، من خلال استوديو تحليلي مميز يضم نخبة من ألمع نجوم التحليل الرياضي، إلى جانب تقارير خاصة من أرض الملعب وكواليس اللقاء قبل انطلاقه.

وتتميز القناة بجودة بث عالية الدقة HD وصوت نقي، ما يمنح المشاهد تجربة مميزة وكأنّه في قلب الحدث، خاصة مع الأداء الفني والإعلامي المتميز الذي يرافق نقل مثل هذه المواجهات التاريخية.

تردد قناة بي إن HD 1

يمكن متابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 من خلال ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

جودة العرض: HD

ويُوصى بالتأكد من تحديث إعدادات جهاز الاستقبال للحصول على أفضل جودة بث ممكنة قبل انطلاق المباراة.

تعليق حفيظ دراجي على الكلاسيكو

تتولى شبكة بي إن سبورتس مهمة نقل الكلاسيكو بصوت المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي، الذي يُعد أحد أبرز الأصوات في عالم التعليق الرياضي العربي.

ويمتاز دراجي بأسلوبه الحماسي وتعليقه المليء بالعاطفة، مما يجعل من متابعة الكلاسيكو تجربة أكثر متعة وإثارة لعشاق الفريقين.

متابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة عبر الإنترنت

ولمن يفضل متابعة المباراة إلكترونيًا، تتيح شبكة بي إن سبورتس إمكانية مشاهدة اللقاء عبر خدمات البث المباشر مثل beIN Connect وتطبيق TOD، اللذين يقدمان تغطية حصرية للمباراة بجودة عالية وبدون انقطاع، لتبقى الجماهير على تواصل مباشر مع كل لحظة من لحظات الكلاسيكو.

قمة مرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة

يدخل الفريقان اللقاء وهما في صدارة جدول الترتيب، حيث يحتل ريال مدريد المركز الأول برصيد 24 نقطة، يليه برشلونة في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

وبالتالي، تمثل المباراة صراعًا مباشرًا على قمة الدوري الإسباني، ما يزيد من أهميتها ويجعل متابعتها عبر قناة beIN Sports HD 1 حدثًا لا يمكن تفويته لعشاق كرة القدم في كل مكان.