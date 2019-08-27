اجتماع عاجل في باريس من أجل نيمار واقترابه من برشلونة

يدخل برشلونة سوق الانتقالات الصيفية في الميركاتو الحالي بكل قوة ليعيد الفريق لمكانته الطبيعية ويعمل على تعزيز وتقوية الفريق بالصفقات الجديدة والقوية والتي تمتلك الخبرات العالية والمهارة الفائقة،حيث تعاقد برشلونة مع الهولندي الشاب دي يونج في مركز خط الوسط،والفرنسي جريزمان في مركز الهجوم،والبرازيلي نيتو في حراسة المرمي مكان الهولندي سيلسين الذي ذهب لفريق فالنسيا في صفقة تبادلية مع البرازيلي نيتو،وحاليا تجري المفاوضات مع ادراة باريس من أجل البرازيلي نيمار دي سيلفا.

عرض برشلونة اكثر من عرض لباريس من أجل نيمار ولكن تم رفضهم جميعا ولكن تم عرض الخطة الاخيرة لباريس وهي الفرنسي ديمبيلي ومعه أموال ولكن باريس تريد سيمدو ولكن برشلونة ترفض بسبب عدم وجود غيره في مركز خط اليمين للفريق الاسباني،وذكرت صحيفة الموندو ان بارتوميو رئيس برشلونة اتصل بالخليفي قبل قليل منذ يومين وعلى اساس هذا الاتصال تم تحديد اجتماع اليوم بين ادارة برشلونة وباريس وعلى اساسه سافرت بعثة برشلونة اليوم لباريس.

واللفتة التي كان ينتظرها البرسا من نيمار تمت بالفعل وهي خروج البرازيلي والتقي بليوناردو وقال له اريد الذهاب للبرسا فقط وهذا الضغط نتج عنه تحركات سريعة جدا في العملية خلال الساعات الاخيرة وسافر بعثة برشلونة اليوم الى باريس من أجل نيمار بعد خروجه واعترافه انه يريد البرسا فقط،ويريد البرسا نيمار بكل قوة ولكن لم يوافقوا على ادخال سيميدو في العملية ولكن عرض برشلونة ديمبيلي او راكيتيتش أو أموال وكان أخر عرض من البرسا لباريس وانتهت المرحلة وقدم البرسا كل شئ وجاء دور الخليفي في القبول او الرفض من أجل ذهاب نيمار لبرشلونة.