اجتماع مرتقب لمجلس إدارة النادي الأهلي للرد على اتحاد الكرة

ردا على بيان اتحاد كرة القدم بحسم استكمال مباريات الدوري بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا المقامة بمصر هذا الشهر، سيعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اجتماعًا عاجلًا مساء الثلاثاء 11 يونيو بمقر النادي الأهلي بالجزيرة لمناقشة عدة ملفات ومن المتوقع أن يصدر بيانا رسميا للرد على بيان اتحاد الكرة.

الأهلي سيواصل التصعيد

وقال الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن الاجتماع الذي سيعقد مساء الثلاثاء سيخرج عنه بيان رسمي من مجلس الإدارة ردا على قرارات اتحاد الكرة المعلنة مؤخرً، والتي أعلن بها الاتحاد بشكل رسمي انتهاء بطولة الدوري العام بعد انتهاء منافسات كأس الأمم الافريقية، وهو ما أعلن النادي الأهلي رفضه سابقا، ولوح بعدم استكمال المسابقة في حال إقرار هذا التأجيل.

ويذكر أن المدير التنفيذي للنادي الأهلي، محمد مرجان، قد شدد على أن النادي لن يتنازل عن حقوقه وأنه سيواصل التصعيد في الاتحاد الدولي وكذلك المحكمة الدولية، مؤكدا أن النادي الأهلي لا يتراجع في قراراته وأن مجلس إدارة الأهلي سوف يسلك الطرق الشرعية، موضحا أن القلعة الحمراء لا تمتلك وقتا للصراخ عبر شاشات التلفزيون بل تتحرك بشكل شرعي وقانوني فقط.