بعد خماسية ليفربول صلاح يكتسح صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي واحتفال جديد والمباريات المتبقية للريدز

بعد خماسية كبيرة حقق فريق ليفربول إنجاز جديد هذا الموسم ويستعيد الصدارة ولو بشكل مؤقت على حسب غريمه القوي مانشستر سيتى، وقد شهد اليوم الجمعة مباراة نارية من العيار الثقيل فريق ليفربول والذي كان ضيفا ثقيلا على فريق هدرسفيلد لتكون ليلة حمراء لكل عشاق نادى ليفربول في الدوري الإنجليزي بصورة عامة ولعشاق النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوفه

حيث حقق النجم المصري محمد صلاح فوز كبير له ولفريقه خلال مباراة اليوم بعد مشاركته فيها منذ الدقائق الاولى وحقق اول اسيست رائع لتسجيل أسرع هدف لفريق ليفربول منذ الثواني الاولى وقبل بدء الدقيقة الأولى بتمريرة رائعة الى ساديو مانى والذى اسكنها الشباك

وحقق نادي ليفربول فوز كبير وسهلى على ضيفه فريق هدرسفيلد بخماسية نظيفة بمشاركة النجم المصري محمد صلاح بعد ان حقق هدفين متتالين الهدف الثالث والرابع خلال الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي

فوز نادى ليفربول وصعوده للصدارة

وحقق نادي ليفربول فوز كبير اليوم ليحتل مؤقتا صدارة الدوري الإنجليزي على مانشستر سيتي بفارق نقطتين فيما وقف رصيد نادى هدرسفيلد عن المركز الأخير برصيد نقاط 14 نقطة ، وبعد ان لاعب نادى ليفربول مباراته رقم 35 حيث حقق 28 فوز و 7 تعادلات وخسر مباراة واحدة ليحصل على رصيد نقاط 91 نفطة

المباريات المتبقية لنادي ليفربول في الدوري الانجليزي

خلال الفترة الحالية يترقب عشاق نادى ليفربول المباريات القادمة للنادى وأيضا المبارات المتبقية للاقرب منافس له وهو نادى مانشستر سيتى والذى يأمل كل فريق ان يحصل على كافة النقاط خلال اللقات المتبقة للفوز بدرع الدوري والذى غاب كثيرا” على نادى ليفربول

وينتظر فريق ليفربول لقاء نيوكاسل القادمة والتى يحسم من خلالها الصعود وتحقيق امال جماهيره، وبعد ذلك ليفكر فى مباراة ولفرهامبتون والتى تعد تلك المباريات سهلة بالنسبة للعملاق كلوب والذي يعلم امكانية فريقه وأيضا الفرق ا لمنافسة

قائمة الهدافين للدوري الانجليزي

وعلى الجانب الشخصي وبعد ان حقق النجم المصري محمد صلاح هدفين اليوم ليرفع رصيد أهدافه إلى 21 هدفا يعتلى قائمة الهدافين يبعد عن اقرب منافس له ساديو ماني وايضا بيير ايميريك

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