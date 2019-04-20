رسمياً..الأهلي يجدد الثقة في مارتن لاسارتي والجهاز الفني والخطيب يؤكد الأهلي لا يتعامل بالقطعة

تمسك مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب باستمرار المدير الفني مارتن لاسارتي حتى نهاية الموسم، رغم إخفاقات الأخير في آخر المبارايات حيث خرج الفريق الأحمر من دوري أبطال أفريقيا هذا العام بطريقة لا تليق بالنادي الأهلي العريق أمام نادي صن داونز بنتيجة 5-1 بمجموع اللقاءين، وخسر الفريق معه مباراة هامة أيضاً محلياً أمام نادي بيراميدز بنتيجة هدف نظيف ليفقد صدارة الترتيب العام لصالح غريمه التقليدي نادي الزمالك.

ولكن رغم هذا كله انتصر النادي الأهلي لمبادئ ورفض تغيير المدير الفني وجدد الثقة به ليبقى حتى نهاية الموسم، وكان مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب دعا لاجتماع عاجل بعد خسارة بيراميدز الآخيرة ودعي لهذا الإجتماع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ولاسارتي.

الخطيب: الأهلي لا يتعامل بالقطعة

أكد محمود الخطيب رئيس مجلس إدااة النادي الأهلي للجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي أن النادي الأهلي لا يتعامل بالقطعة ، ولكن أكد أنه أيضًا جماهير النادي مختلفة عن أي جماهير في العالم فهي لا ترضى سوى بالفوز فقط وأن تكون في المركز الأول.

وشدد الخطيب على الجهاز الفني والإداري عليهم أن يتعاملا بحزم مع اللاعبين في ظل أن رصيدهم لدى الجماهير بدأ في النفاذ بسبب عدم وجود الروح القتالية في أرض الملعب والخسارة بهذا الشكل.

وأردف بيبو:”أن ما يحدث حاليًا مر على فريق الأهلي في بداية الألفية الجديدة ولكن شخصية الكيان ومساندة الجماهير ورغبة الإدارة في الإصلاح أعادت الفريق لمنصات التتويج مرة أخرى”.

مضيفًا:” أن الإدارة تعاقدت مع لاعبين مميزين في انتقالات يناير الماضية ولكن المردود ليس بالمنتظر تمامًا من جانب الفريق سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي”.

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