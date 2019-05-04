اخبار سارة | اصابة محمد صلاح ليست خطيرة .. وفرحة كبيرة لدى الجماهير

خرج الدولي المصري محمد صلاح مصابا من مباراة ليفربول ضد نيوكاسل بعد الارتطام القوي مع حارس نيوكاسل وسقط صلاح على أرضية الملعب بشكل مفزع جدا خطف قلوب الجماهير وخرج محمولا على النقالة من الملعب مما أثار الرعب في قلوب محبي ومشجي محمد صلاح وفريق ليفربول.

حقيقة اصابة محمد صلاح

بعد نقل صلاح من أرضية الملعب تناولت الصحف بأن الإصابة قوية على مستوى الرأس ولكن أكدت الصحف الإنجليزية أن محمد صلاح لم يغادر غرفة الملابس وتم إسعافه بواسطة الجهاز الطبي ولن يتجه إلى المستشفى وهذا ما يعطي مؤشرا بأن إصابة محمد صلاح ليست خطيرة ويتبقى الأن الفحص على سلامة اللاعب وقدرته على اللعب في المباريات القادمة وخصوصا مباراة العودة أمام برشلونة في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الصحف الانجليزية تؤكد بعدم خطورة إصابة محمد صلاح

أكدت الصحف الانجليزية أن محمد صلاح تعرض لرجة دماغية بسيطة ولن تؤثر عليه بشكل كبير ولم يتم تحديد مدى الإصابة بشكل رسمي فهو حتى الأن لن يلعب إلا إذا تسلم التصريح الطبي وذلك بعد الفحوصات والأشعة التي يؤكد بها الفريق الطبي سلامة اللاعب بإذن الله.

محمد صلاح يغادر الملعب في صدارة الهدافين

استطاع محمد صلاح أن يتصدر قائمة الهدافين قبل خروجه من أرضية الميدان برصيد 22 هدف قبل انتهاء الدوري الانجليزي بجولة واحدة.