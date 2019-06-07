اخبار سوق الانتقالات الصيفية 2019 متابعة يومية لجميع اخبار الميركاتو الصيفي وتعاقدات اللاعبين

ننشر متابعة شاملة لحظة بلحظة لجميع اخبار سوق الانتقالات الصيفية 2019 على موقع كلمة دوت أورج في قسم أخبار الرياضة، حيث مواصلة تغطية اخبار الميركاتو الصيفي وتحركات الأندية الأوروبية هذا الصيف من اجل التعاقد مع اللاعبين، والحصول على تدعيمات جديدة وذلك بغرض الإستعداد للموسم الرياضي القادم، والمنافسة على البطولات المحلية بالإضافة إلى البطولات والمسابقات ال قارية المختلفة، حيث في هذا الموضوع سوف تكون متابعة اخر اخبار سوق الانتقالات الصيفية في الميركاتو للأندية الأوروبية، بالإضافة إلى اهم الأندية العربية من أجل التعاقد مع اللاعبين الجدد.

اخر اخبار الميركاتو الصيفي 2019 اليوم

1 — يعتر أهم اخبار سوق الانتقالات الصيفية اليوم الجمعة 7 يونيو 2019 هو توقيع ريال مدريد الإسباني مع النجم البلحيكي ولاعب تشيلسي السابق ايدين هازارد من أجل تدعيم صفوف النادي الملكي لمدة خمسة سنوات قادمة، حيث تم الإعلان رسميا على تفاصيل انتقال هازارد الى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز ومتغيرات أخرى سوف يتحصل عليها تشيلسي الإنجليزي مقابل الإنجازات والألقاب التي سوف يتحصل عليها النجم البلجيكي رفقة الفريق الأبيض.

وأعلنت صحيفة الماركا الإسبانية على موقعها الرسمي أنه بعد الإعلان على توقيع هازارد مع ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2019، فإن رقم هازارد مع ريال مدريد سوف يكون هو الرقم 7، وهو الرقم الذي كان يحمله الموسم الماضي اللاعب الشاب ماريانو دياز.

2 – أشارت صحيفة الأس الإسبانية ضمن متابعة اخبار سوق الانتقالات الصيفية 2019، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قدم عرضا للاعب الإسباني خوان ماتا من أجل تجديد عقده مع الشياطين الحمر، حيث عقد ماتا ينتهي مع الفريق يوم 30 يونيو الجاري.

3 – نادي فلامينجو البرازيلي يرغب في الحصول على خدمات المهاجم الكولومبي رادميل فالكاو في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بطلب من مدرب الفريق خورخي خيسوس.

4 – نادي خيتافي الإسباني يرغب في بيع لاعب وسط الميدان ديغين وذلك مقابل 35 مليون يورو، ويدخل اللاعب ضمن إهتمامات كل من أرسنال وإيفرتون.

5 – أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تخليه على كل من أندري هيريرا وأنطونيو فالنسيا بصفة رسمية.

6 – في متابعة اخبار سوق الانتقالات الصيفية 2019، اشارت العديد من الصحف الإيطالية اليوم أن نادي إنتر ميلان يرغب في الحصول على خدمات المهاجم نيكولاس بيبي، حيث دخل الفريق الإيطالي في المنافسة على اللاعب ضد كل من ليفربول ومانشستر يونايتد، حيث من وصل سعر اللاعب في مزاد سوق الانتقالات إلى حوالي 70 مليون يورو.

7 – اشارت العديد من الصحف الرياضية في فرنسا ضمن متابعة اخبار الميركاتو الصيفي 2019 ان إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تحاول إقناع اللاعب الإيطالي رابيوت من أجل الإستمرار مع اللاعب لمدة موسم إضافي أخر.

8 – أعلن نادي أرسنال الإنجليزي على موقعه الإلكتروني أن 7 لاعبين سوف يتم الإستغناء عنهم هذا الصيف إبتداءا من يوم 30 يونيو 2019، وهم “بيتر تشيك، شارلي جيرميلو، ستيفان ليشتسنر، خوليو بيغازولو، هارون رامسي، داني ويلبلاك، بارمل”.

9 – ومن أخبار سوق الانقالات الصيفية 2019 اليوم أيضا، أشارت صحيفة الأس الإسبانية أن نادي موناكو الفرنسي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي فيلبي لويس لاعب أتلتيكو مدريد والذي ينتهي عقده مع الروخي بلانكوس، موناكو سوف يدخل في منافسة على فيليبي لويس ضد كل من برشلونة الذي يرغب في الحصول على اللاعب أيضا، بالإضافة إلى فريق انتر ميلان الإيطالي.

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