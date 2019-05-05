أول تغريده لمحمد صلاح على تويتر بعد الإصابة القوية في مباراة نيوكاسل

في ظل انشغال جمهور كرة القدم بحالة محمد صلاح بعد الإصابة القوية التي تعرض لها على مستوى الرأس في مباراة ليفربول ونيوكاسل وسقوطه بشكل مفزع أصاب جمهور ليفربول بشكل خاص وجمهور مصر بشكل عام بالفزع والخوف على النجم المصري الكبير محمد صلاح قام صلاح بتغريده على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

تغريدة محمد صلاح على تويتر

غرد النجم المصري محمد صلاح اليوم على حسابة في تويتر بتهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة شهر رمضان الكريم أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات ، وكتب صلاح “كل عام وأنتم بخير .. رمضان كريم ”

كل عام وأنتم بخير…رمضان كريم😊 — Mohamed Salah (@MoSalah) May 5, 2019

اصابة محمد صلاح

تعرض محمد صلاح لأصابه قوية فقدته الوعي بعد أن ارتطم بحارس نيوكاسل ليسقط مباشرة على رأسه في أرضية الملعب ليغادر الملعب محمولا على الناقلة.

حالة محمد صلاح الأن

تحسن محمد صلاح كثيرا اليوم وأصبح في حالة تركيز جيدة ولكن يجري بعض الفحوصات للطمأنينة على اللاعب ولم يتم حسم مشاركته في مباراة برشلونة في عودة نصف النهائي يوم الثلاثاء في بطولة دوري أبطال أوروبا ولم يتم المخاطرة بمحمد صلاح اذا لم يكن في حالته بنسبة 100% رغم صعوبة المباراة واحتياج ليفربول لخدمات اللعب في المباراة القوية ضد العملاق الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.