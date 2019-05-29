ارسنال ضد تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي اليوم هل ينهي أرسنال عقدة النهائيات أم تكون البطولة الثانية لتشيلسي في تاريخه

تقام اليوم الأربعاء المباراة النهائية في الدوري الأوروبي بين نادي تشيلسي الإنجليزي ونادي ارسنال الإنجليزي النهائي الإنجليزي الخالص الذي سيشهد بكل تأكيد متابعة جماهيرية كبيرة نظراً لعراقة طرفي المباراة الكبيرين، وهو ثاني نهائي انجليزي في تاريخ بطولة الدوري الأوروبي بعد نهائي توتنهام أما وولفز في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي في عام 1972.

أرسنال يملك رقماً سيئاً في النهائيات الكبرى حيث خسر 4 مباريات في النهائي من أصل 5 نهائيات الفوز الوحيد كان في كأس الكؤوس الاوروبي أمام بارما في عام 1994،وفاز ارسنال مرة واحدة ببطولة كأس الاتحاد الاوروبي في عام 1993-1994، أما نادي تشيلسي فاز على الصعيد الأوروبي فاز ببطولة الدوري الاوروبي مرة واحدة كانت في عام 2012-2013.

وهذه المرة الثانية فقط التي يلتقى فيها ارسنال وتشيلسي في منافسة اوروبية، والتقى الفريقين 197 مرة في جميع المنافسات الأخرى.

موعد مباراة أرسنال أمام تشيلسي في نهائي الدوري الاوروبي

ومن المقرر أن يكون اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو موعداً لمبارة ارسنال ضد تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الاوروبي لعام 2018-2019 المباراة تقام على ارضية ستاد باكو الأولمبي في اذربيجان وهو الملعب ذو سقف قابل للطي، المبارة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة،العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة مباراة ارسنال ضد تشيلسي في نهائي الاتحاد الاوروبي

تنقل المباراة بشكل حصري عبر مجموعة بي ان سبورت الرياضية المالك الحصري لحقوق بث بطولة الاتحاد الاوروبي المباراة بتعليق، حفيظ دراجي على بين سبورت 1، وسوار الذهب على بين سبورت 2.