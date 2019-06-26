استبعاد عمرو وردة من قائمة منتخب مصر بأمم أفريقيا بسبب فضيحة جديدة

قرر مجلس اتحاد كرة القدم المصري استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر المنتخب المقام الان لبطولة كاس الامم الافريقية 2019، بعد ان انتشرت قبل قليل فضيحة جديدة للاعب عمرو وردة استوجبت اتخاذ هذا القرار تجاه اللاعب وحرمانه من تمثيل منتخب مصر في البطولة

فضيحة عمرو وردة

وفوجيء اعضاء مجلس اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب بانتشار محادثة إباحية وفيديو اباحي يظهر فيها عمرو وردة مع عارضة أزياء مكسيكية وتسبب الفيديو في خرج كبير خاصة وان اللاعب ظهر عاريا في الفيديو وبشكل غير لائق، وهو ما استوجب اتخاذ قرار الاستبعاد خاصة بعد أن تمكن الجهاز الفني من احتواء الازم الأولى التي كان طرفها عارضة ازياء مصرية تدعى مريهان.

عمرو وردة وكانت مريهان قد نشرت في وقت لاحق محادثة بينها وبين اللاعب عمرو وردة حاول فيها اللاعب التعرف عليها عبر موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، قبل أن يتم تدارك الأمر في معسكر منتخب مصر خاصة مع تعرض اللاعب لهوم كبير من قبل الجماهير.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة استكمال بطولة كأس الامم الافريقية 2019 بقائمة تضم 22 لاعبا بعد استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب حيث يتبقى لمتخب مصر مبارتين في الدور الأولى يلعب احداها اليوم الأربعاء أما منتخب الكونغو الديمقراطية، قبل ان يلتقي اوغندا بداية الأسبوع القبل.