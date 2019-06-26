استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب المصري بعد تسريب فيديو مثير للجدل

أصدر السيد الأستاذ هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، والمشرف العام على منتخب مصر، قرار يتضمن محتواه استبعاد اللاعب عمرو وردة لاعب منتخب مصر من معسكر كأس أمم أفريقيا لعام 2019.

استبعاد عمرو ورة من المنتخب

كما قد أوضح السيد الأستاذ إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، أن القرار الخاص باستبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية قد جاء بعد التشاور مع كل من الجهاز الفني ، والجهاز الإداري للمنتخب.

كما أضاف إيهاب لهيطة، بأن قرار الاستبعاد قد جاء خلفية أسباب واضحة رآها الجهاز الفني والإداري كافية لاستبعاد اللاعب، فجاء قرار الاستبعاد من أجل العمل على الحفاظ على حالة الانضباط والإلتزام والتركيز داخل معسكر المنتخب المصري في الفترة الحالية، والتي تعتبر فترة في غاية الأهمية من أجل المنتخب الذي ينافس بل يسعى للفوز في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

ومن الجدير بالذكر أن ذلك قد جاء بعد أن انتشر مقاطع مصورة مخلة ومثيرة للجدل للاعب المنتخب المصري عمرو وردة خلال الساعات الماضية وذلك من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، الأمر الذ أدى إلى قيام إدارة المنتخب المصري باتخاذ قرار تربوي من جانب مسؤولي المنتخب، يتمثل في استبعاد اللاعب.

ويذكر أن تلك ليست الشرارة الأولى التي تحوم حول لاعب منتخب مصر عمرو وردة، بل قد سبقت تلك الواقعة حادثة اتهام فتاة تدعى “ميرهان” والتي تعمل عارضة أزياء اللاعب عمرو وردة بالتحرش بها لفظيًا ، من خلال موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام.

مباريات المنتخب المصري بكأس أمم إفريقيا 2019

كما تجدر الإشارة إلى أنه في الساعات الحالية يستعد منتخب مصر من أجل خوض مباراته اليوم الأربعاء أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، والتي من المقرر أن تعقد مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ويأتي ذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019.

وبعد قرار استبعاد اللاعب المصري عمرو وردة من المخطط أن يستكمل منتخب مصر مبارياته القادمة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بـ 22 لاعب فقط.