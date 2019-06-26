استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب وحرمانه من تمثيل مصر نهائياً

أعلن المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن الجهاز الفني قرر استبعاد اللاعب عمرو وردة مهاجم المنتخب المحترف في اليونان من معسكر المنتخب المشارك في بطولة الأمم الأفريقية الحالية في مصر بسبب أزماته المتعددة في الفريق.

حرمان نهائي من المنتخب

وأضاف أبو ريدة أن مجلس إدارة اتحاد الكرة قرر منع “وردة” من تمثيل منتخب مصر نهائياً في أي بطولة وعدم استدعاؤه في المناسبات القادمة للمنتخب، وأكد أن هذا القرار نهائي لا رجعة فيه حرصاً على تركيز اللاعبين لتحقيق البطولة المرجوة.

سبب الاستبعاد

وقالت مصادر لجريدة الوطن المصرية إن سبب الاستبعاد هو تكرار أزمات اللاعب وانفعاله بشكل فج على أحمد المحمدي قائد المنتخب عندما طالبه بالابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي والتركيز مع المنتخب وعدم تصدير أزمات للاعبين في المعسكر، لكن “وردة” انفعل على المحمدي وتحدث معه بشكل غير لائق بحسب مصادر الوطن.

واضطر المحمدي كابتن المنتخب لتصعيد الأمر لمجلس إدارة اتحاد الكرة الذي اتخذ قراره النهائي بإيقاف اللاعب نظراً لتكرار مشاكله وأزماته مع المنتخبات التي لعب بها بداية من منتخب الشباب وحتى مع الأندية الأوروبية التي لعب لها.