استبعاد عمرو ورده من قائمة منتخب مصر قبل مباراة الكونغو في أمم إفريقيا

رسمياً استبعاد عمرو ورده لاعب منتخب مصر قبل مباراة الكونغو اليوم الأربعاء في تصفيات أمم إفريقيا، وذلك على خلفية الأزمة التي نشبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جراء حادثة التحرش السلوكي أو اللفظي بعارضة أزياء، وتناقلت المنابر الإعلامية قرار الاتحاد المصري لمكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبور ريده، بعد أن تم التشاور مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المدير الفني خفير آجيري، بان يتم استبعاد اللاعب عمرو ورده من معسكر المنتخب لعدم التأثير سلباً على تركيز اللاعبين، ولم يتم التطرق حالياً للمزيد من التفاصيل حول إمكانية استبداله بلاعب أخر من عدمه.

يجدر الإشارة لخوض منتخب مصر مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات، ضمن التصفيات النهائية من كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الأيام الحالية، وستقام بعد قليل مباراة مصر والكونغو في الجولة الثانية من دور المجموعات، لتصفيات المجموعة الأولى والتي يتصدر ترتيبها منتخب أوغندا بفارق الأهداف عن منتخب مصر، ويأتي قرار استبعاد عمر وردة قبل ساعات قليلة من إقامة المباراة، بعد اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي للتصرف السلوكي من اللاعب في واقعة التحرش.

سبب استبعاد عمرو ورده

شهدت الساعات الماضية تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع من الفيديو أثار ردود فعل قوية وغاضبة تجاه اللاعب عمرو ورده لاعب منتخب مصر، خاصةً بعد الأداء الغير مرضي الذي ظهر عليه لاعبو المنتخب خلال المباراة الافتتاحية، وما تبعة من فضيحة التحرش التي تحدثت عنها غالبية مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع الجهاز الفني واتحاد كرة القدم لاتخاذ قرار استبعاد عمرو وردة اليوم بشكل رسمي، وتم وصف قرار الاستبعاد بانه يأتي بسبب أمور سلوكية.

مباراة مصر والكونغو

تقام في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء 26-6-2019 ، مباراة مصر والكونغو في الجولة الثانية من أمم إفريقيا 2019