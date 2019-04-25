استبعاد محمد صلاح من فريق العام للدوري الإنجليزي.. وأخبار خلافات كلوب مضحكة

استبعدت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، وهداف البريميرليج بالتساوي مع نجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو من اختياراتها لفريق العام.

رابطة اللاعبين المحترفين تنشر تشكيل العام للريدز

ونشرت رابطة اللاعبين المحترفين على الحساب الرسمي لها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» تشكيل فريق العام للدوري الإنجليزي حسب اختيارها، وجاء كالآتي:

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فريق العام لفريق ليفربول

حراسة المرمى: إيدرسون (مانشستر سيتي).

الدفاع: ترنت ألكساندر-أرنولد (ليفربول)، فيرجيل فان ديك (ليفربول)، إيمريك لابورت (مانشستر سيتي)، أندرو روبيرتسون (ليفربول).

الوسط: بول بوجبا (مانشستر يونايتد)، فيرناندينيو (مانشستر سيتي)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

الهجوم: ساديو ماني (ليفربول)، سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي)، رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي).

ميرور: خلافات صلاح وكلوب مضحكة

ويذكر أن صحفية الديلي ميرور البريطانية ذكرت أن محمد صلاح خطط منذ عام تقريبا للرحيل عن الريدز، وإن نجح ليفربول في الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وهنا لم ترحب الإدارة بفكرة صلاح.

أما بالنسبة للخلافات التي شاع انتشارها مؤخرا بين نجم ليفربول محمد صلاح والمدرب يورجن كلوب ما هي إلا أخبار مضحكة وليس لها أساس من الصحة.

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