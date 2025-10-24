استعد للكلاسيكو.. موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

يستعد فريق الاتحاد السعودي لمواجهة قوية تجمعه بنظيره الهلال مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا نظرًا لقوة الفريقين والتاريخ الكبير الذي يجمع بينهما في الكلاسيكو السعودي.

الاتحاد يبحث عن أول انتصار محلي لـ كونسيساو

يأمل الاتحاد في هذا اللقاء أن يستعيد نغمة الانتصارات تحت قيادة مدربه الجديد سيرجيو كونسيساو، الذي يسعى لتحقيق أول فوز له في الدوري السعودي منذ توليه المهمة الفنية، وتحسين موقع الفريق في جدول الترتيب العام بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة في الجولات الأخيرة.

وكان العميد قد سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام الفيحاء بنتيجة (1-1) في الجولة السابقة، ليكتفي بحصد نقطة واحدة فقط من آخر مباراتين، بعد أن خسر خمس نقاط كاملة من أصل ست ممكنة، ما تسبب في تراجعه إلى المركز السادس برصيد 10 نقاط.

موعد المباراة والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أرضية ملعب “الإنماء”، حيث ستُنقل المباراة مباشرة عبر قناة ثمانية 1، ويتولى المعلق فهد العتيبي مهمة التعليق على مجريات اللقاء.

الهلال يطمح للضغط على الصدارة

على الجانب الآخر، يدخل الهلال المواجهة بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي وهو في حالة فنية مميزة، إذ يسعى إلى تحقيق فوزه الثالث على التوالي على حساب الاتحاد في مباريات الكلاسيكو، ومواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية من أجل تعزيز حظوظه في المنافسة على صدارة الترتيب.

ويحتل الزعيم الهلالي حاليًا المركز الخامس في جدول الدوري برصيد 11 نقطة، جمعها من 3 انتصارات وتعادلين، متأخرًا بفارق أربع نقاط عن فريق النصر المتصدر.