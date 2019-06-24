 التخطي إلى المحتوى

استقبال ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وأنجولا مجانا قنوات كأس أمم أفريقيا المجانية 2019

كتب سالم يوسففي آخر تحديث
استقبال ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وأنجولا مجانا قنوات كأس أمم أفريقيا المجانية 2019
القنوات المفتوحة الناقلة للكاس امم افريقيا 2019 مباراة تونس وانجولا

يستضيف ملعب استاد السويس واحده من المباريات الهامة بين منتخب تونس ومنتخب أنجولا ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، وهناك الكثير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة كرة القدم ممن سيتابعون اللقاء عبر شاشات التلفاز يودون معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وأنجولا اليوم الإثنين ضمن مباريات المجموعة الخامسة من كأس أمم أفريقيا مصر 2019، وهذا ما سنتعرف عليه سوياً عبر التقرير.

والجدير بالذكر أن القرعة التي أُقيمت على سفح الأهرامات بالجيزة قد أوقعت المنتخب التونسي ضمن المجموعة الخامسة التي تضم كلاً من منتخب تونس ومنتخب أنجولا ومنتخب مالي ومنتخب موريتانيا، وسيدخل المنتخب التونسي لقاء اليوم بالقوة الضاربة حيث يستعين المدير الفني للمنتخب بجميع القوى اللازمة من أجل تحقيق الفوز في أول لقاء.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وأنجولا مجانا

وتنطلق مباراة تونس وأنجولا اليوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2019 في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والمغرب والعراق، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات المفتوحة التي تذيع مباريات كأس أفريقيا 2019 مجانا نايل سات وعرب سات وهوت بيرد وعبر الأقمار الصناعية الأخرى، هو ما يود معرفته جميع محبي وعشاق ومتابعي بطولة كأس الأمم الأفريقية لهذا الموسم 2019، وهي التي تتضمن أيضاً مجموعة القنوات الناقلة لمباراة تونس وأنجولا اليوم مجانا.

وقد أعلنت قناة تايم سبورت المفتوحة أنها ستذيع مباريات كأس أمم أفريقيا مجانا على نايل سات وبدون تشفير، ونبدأ معكم أولا برصد تردد قناة تايم سبورت على نايل سات.

تردد قناة تايم سبورت نايل سات 2019

تردد قناة تايم سبورت المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2019 على نايل سات – 11449 معدل الترميز 27500 ، فيما سيكون تردد قناة تايم سبورت time sport الأرضى UHF 32.

ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لأمم أفريقيا مصر 2019 مجانا

نوفر لكم الآن جدول كامل بجميع ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم أفريقيا مجانا 2019 وهي التي تضم مجموعة القنوات المجانية الناقلة لمباراة تونس وأنجولا اليوم مجانا نايل سات عرب سات هوت بيرد.

القناة التردد
قناة التشاد  القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500
قناة بين سبورت الفرنسية قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية Astra 19E – 11538 V 27500
تردد قناة ديكال بلوس DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500
تردد قناة اورتيم ORTM Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA
Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA
Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA
  تردد قناة اورتب  ORTB Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا EuroSport 2 France Astra 19.2°E-12581 V 22000
 تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا Canal + Sport France Astra 19E – 11856 V 27500
 تردد قناة يورو سبورت 2 EuroSport2 Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk
 تردد قناة Eurosport 2 Deutschland Astra 19E – 12721 H 23500
 تردد قناة سبورت بلوس  SPORT + Astra 19E – 12402 V 27500
 تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى Eurosport 2 HD Hotbird 13°E-11258 H 27500
 تردد قناة يورو سبورت 2 بول EuroSport 2 Pol Hotbird 13°E -11240 V 27500
تردد قناة اورانج سبورت بول Orange Sport Pol Houtbird 13E – 10796 V 27500
 تردد قناة UBC TV Uganda Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band
 تردد قناة RTS1 Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA
Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA
Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA

سوف يهمك:

عن الكاتب

سالم يوسف

أحب الكتابة في جميع الأخبار ، أعمل في موقع كلمة ونجوم مصرية أقوم بتغطية الأخبار والأحداث خاصة الرياضية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.