استقبال تردد البث الأرضي لقناة تايم سبورت مباراة مصر والكونغو اليوم بطولة أمم أفريقيا 2019

قناة تايم سبورت المصرية الجديدة على النايل سات هي القناة الأرضية الوحيدة التي تذيع جميع مباريات كأس أمم أفريقيا 2019، يبحث الآن الكثير من المصريين تردد البث الأرضي لقناة تايم سبورت لكي يشاهدوا مباراة مصر والكونغو في المجموعة الأولى، وقد انتهت المباراة الأولى للمنتخب المصري بالفوز بنتيجة 0 – 1 ضد منتخب غينيا، وقد احتل المركز الثاني في المجموعة، اليوم في هذا المقال نكشف لكم عن طريقة استقبال البث الأرضي لقناة تايم سبورت بدون شراء جهاز البث الرقمي لان قناة تايم سبورت على النايل سات لن تذيع المباراة.

تردد البث الأرضي لقناة تايم سبورت

استطاع الكثير من المصريين استقبال تردد البث الأرضي لقناة تايم سبورت، نعرض لكم الآن طريقة استقبال تايم سبورت التردد الأرضي :

كل ما عليك هو شراء وصلة تحويل البث الفضائي للبث الأرضي.

نقوم بتوصيل هذه الوصلة في طرف سلك الدش الواصل إلى جهاز الاستقبال.

نقوم بنقل طرف سلك الدش من جهاز الاستقبال إلى فتحة البث الأرضي خلف التليفزيون.

نقوم بعمل بحث ألي في التليفزيون عن القنوات الأرضية، وسنجد قناة تايم سبورت ظهرت ضمن قنوات البث الأرضي.

موعد مباراة مصر والكونغو اليوم

تم التأكيد على أن مباراة مصر والكونغو ستبدأ في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، في حال فوز منتخب مصر اليوم في هذه المباراة سيكون رصيد منتخب مصر 6 نقاط، وبالتالي ضمن الصعود إلى الدور التالي في البطولة.