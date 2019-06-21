استقبال تردد قناة تايم سبورت Time Sport الأرضي لمتابعة كأس أمم أفريقيا 2019| طريقة تشغيل القناة بدون اريال وجهاز

استقبال تردد قناة تايم سبورت المصرية time sports على النايل سات والتردد الأرضي، والذي يبحث عنه الكثير من الناس مع اقتراب بدء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وتنطلق البطولة غدا الجمعة 21 يونيو 2019 وتنتهي يوم 19 يوليو 2019، حيث أعلنت القناة عن متابعة وبث مباريات البطولة مجانا بدون اشتراكات وغير مشفرة، وسنعرض لكم طرق استقبال قناة Time Sport، وطريقة تشغيل القناة بالاريال وبدون اريال، والجدير بالذكر ظهور القناة بدلا من القناة الثانية على البث الأرضي، ويمكنكم متابعة مباراة اليوم بين مصر وزيمبابوي عليها، وسنقدم لكم أسهل الطرق لاستقبال البث الأرضي الرقمي وطرق مختلفة ومتنوعة يمكنك تجربتها.

تشغيل قناة تايم سبورت على البث الأرضي لا يحتاج إلى مجهود كثير، وقد لا تضطر إلى شراء جهاز الاستقبال ويتراوح سعره ما بين 300 جنيه إلى 400 جنيه مصري، فقد يجده البعض مكلف للغاية، لذلك يتم البحث عن طرق بديلة لمشاهدة مباريات كأس أمم أفريقيا 2019، والبعض أيضا يفضل حجز تذاكر المباريات، عن طريق موقع تذكرتي دوت كوم لمشاهدة المباريات في الملاعب.

تردد قناة تايم سبورت المصرية Time Sport على النايل سات

التردد الاستقطاب الترميز 11449 أفقي 27500

كيفية تشغيل تايم سبورت على التلفزيون الأرضي

يمكنكم مشاهدة هذا الفيديو، الذي يوضح كيفية تشغيل قناة تايم سبورت على البث الأرضي، وكيفية ظهور القناة وجودتها

قناة تايم سبورت المصرية لمتابعة كأس أمم أفريقيا

تمتلك قناة bein sports حقوق بث مباريات بطولة أفريقيا 2019 وسوف تذاع المباريات عليها، ولكن ظهرت قناة تايم سبورت، وهي نتاج تعاون الهيئة الوطنية للإعلام و مجموعة إعلام المصريين، وذلك لتغطية بطولة أمم أفريقيا وبث المباريات بدون تشفير أو أشتراك، وهي أيضا ستعمل على بث جميع الأنشطة الرياضية التي ستقام على أرض مصر، وستقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية لتغطية مباريات البطولة، وأيضا ستقدم كواليس بطولة كأس أفريقيا 2019، واستعدادات المنتخبات للمباريات وبرامج التحليلات، وينضم أحمد شوبير لقناة تايم سبورت للتعليق على المباريات، وأيضا سيظهر صامويل إيتو غدا على القناة إثناء مباراة مصر وزيمبابوي.

يمكن استقبال قناة تايم سبورت على التلفزيونات العادية، من خلال وضع اريال على التلفاز مباشرة، ولكن من المحتمل أن تكون الجودة ضعيفة، ويمكن شراء جهاز للبث الرقمي الأرضي وتركيب كابل الاريال به، ويخرج منه كابل ثلاثي الألوان يتم توصيله بالتلفاز.

يمكنكم متابعة مباريات مصر والمغرب والجزائر في كأس أمم أفريقيا:

طريقة تشغيل قناة تايم سبورت بدون اريال وجهاز

في البداية يمكن تعريفكم بخطوات تشغيل القناة بالاريال وهي :

إذا كان جهاز التلفاز الخاص بكم، يدعم البث الرقمي، فكل ماعليكم شراء اريال.

يتم تركيب الاريال بشكل صحيح، ثم توجيه على المحطة البث الخاصة بكم.

توصيل الكابل في المكان المخصص له في التلفاز.

الذهاب إلى التلفاز والبحث عن القناة على الإرسال الأرضي.

وبعد ظهور القناة يتم حفظ وخروج.

طرق استقبال قناة Time Sport بدون اريال

في أجهزة التلفاز التي لا تدعم البث الرقمي، يمكن شراء الجهاز الخاص بالبث الرقمي الأرضي للقناة، وقد يجد البعض شراء الاريال مكلف بالنسبة لهم، لذلك يمكنك تجربة بعض الطرق التالية بناء على تجربة بعض الأشخاص:

تقوم بفصل الكهرباء عن الريسيفر، وإحضار شاحن نوكيا قديم ثم توصيل سن الشاحن في مدخل الجاك في ظهر التلفزيون. فصل الريسيفر عن التلفاز، ثم الضغط على رقم 2 في الريموت وبعدها يتم نزع سلك الدش عن التلفاز، وفك الصامولة وتوصيل السلك بدون صامولة. امتلاك جاك الذي له طرفين طرف اف كونكتور الخاص بسلك الدش، والثاني ار اف الخاص بالاريال العادي يتم توصليه في الاريال، ورمي السلك بعد تقشيرة بطول 20 سك ثم رميه خارج الشباك أو في الهواء.

يرجى العلم بأن حجز تذاكر المباريات يتم عن طريق موقع تذكرتي دوت كوم tazkarti.com، ويتم تسجيل الدخول وكتابة البيانات المطلوبة، وبعد الحصول على رقم id وباسورد على رقم الهاتف المدخل، يتم حجز المباريات المراد حضورها مع الحصول على بطاقة التشجيع Fan id.