استقبال تردد قناة تايم سبورت Time Sport الجديد البث الارضي والفضائي الناقلة لامم افريقيا 2019

يتربع تردد وطريقة استقبال قناة تايم سبورت على راس أولوليات الشارع الرياضي المصري خلال الساعات المقبلة، وذلك عقب إعلان إدارة قنوات تايم سبورت نقلها لمباريات كأس الأمم الأفريقية المقبلة والمقرر أقامتها على الأراضي المصرية، خلال الفترة من الحادي والعشرون من شهر يونيو الحالي حتى التاسع عشر من الشهر القادم.

ويبث تردد قناة تايم سبورت عبر تردد فضائي وأخر أرضي، وستقوم بنقل أحداث كأس الأمم الأفريقية عبر البث الأرضي فقطـ،وذلك لحصول بي إن سبورتس على الحقوق الحصرية للبث الفضائي لمباريات كأس الأمم الأفريقية منذ سنوات.

تردد قناة تايم سبورت

وتبث قناة تايم سبورت فضائياً على التردد 11449 أفقي ومعدل ترميز 27500، في حين يمكنكم استقبال البث الأرضي الرقمي لقناة تايم سبورت uhf 32.

طاقم عمل تايم سبورت

وتضم القناة نخبة من ألمع نجوم وخبراء التحليل الرياضي وعلى رأسهم النجم الإعلامي أحمد شوبير، الذي يفترض أن يكون الواجهة الرئيسية للقناة مع مجموعة من الأسماء البارزة الأخرى سواء من الإعلاميين أو اللاعبين القدامي مثل سيف زاهر وحسن شحاته، والنجم حازم إمام وأيمن يونس وحسن المستكأوى وطه إسماعيل وعماد متعب وطارق الأدور ومحمد أبو العلا وخالد الغندور.

وتضم كاس الأمم الأفريقية 24 منتخباً لأول مرة منذ بداية البطولة في الستينات، حيث كان يشارك في النسخ الماضية 16 فريقاً فقط، وهو ما يترتب عليه بداية مرحلة خروج المغلوب من دور الستة عشر للمسابقة.