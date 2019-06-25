استقبل ترددات القنوات الناقلة مجانا لمباريات كأس أمم افريقيا |و وتوقيت مباراة منتخب مصر والكونغو القادمة في الجولة الثانية

نقدم لكم ترددات القنوات الناقلة مجانا لمباريات كأس أمم إفريقيا ،وموعد مباراة منتخب مصر والكونغو القادمة في الجولة الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية ،حيث تقام مباريات كأس الأمم الأفريقية على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019 ،ويلعب المنتخب المصري في مبارياته القادمة مع منتخب الكونغو على أرضية ستاد القاهرة غدا الأربعاء 26 يونيو 2019 في دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2019 ،ومن خلال مقالنا ننشر لكم القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا وتوقيت مباراة منتخب مصر ضد الكونغو.

انطلقت البطولة الأفريقية على أراضي المصرية بداية من 21 يونيو 2019 وستنتهي 19 يوليو2019 ،بطولة كأس أمم افريقيا تعتبر بطولة هامة من البطولات الدورية ويشاهدها الكثير من مشاهدين وعشاق ومحبي كرة القدم وهيواحدة من أكبر بطولات كرة القدم في العالم ،ولقد فازت بالبطولة في النسخة الماضية 2017 منتخب الكاميرون فاز بلقب كأس الأمم الأفريقية ،وكذلك أحلت منتخب مصر وصيفأ،والأن يتابع جميع الوطن العربي وفي كل انحاء العالم بطولة كأس الأمم الافريقية 2019

موعد مباراة منتخب مصر والكونغو القادمة في الجولة الثانية

تنطلق مباراة منتخب مصر والكونغو في استاد القاهرة الدولي يوم الأربعاء 26يونيو 2019 في الأوقات التالية :

الساعة 10 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية والكويت.

الساعة 12 عند منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

الساعة 9 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

الساعة 8 مساء بتوقيت جرينتش.

الساعة 3 عصرا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.

الساعة 7 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لبطولة كاس أفريقيا 2019

القناة قناة تايم سبورت القمر الصناعي النايل سات التردد 11449 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500