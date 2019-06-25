استقبل ترددات القنوات الناقلة مجانا لمباريات كأس أمم افريقيا |و وتوقيت مباراة منتخب مصر والكونغو القادمة في الجولة الثانية

نقدم لكم ترددات القنوات الناقلة مجانا لمباريات كأس أمم إفريقيا ،وموعد مباراة منتخب مصر والكونغو القادمة في الجولة الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية ،حيث تقام مباريات كأس الأمم الأفريقية على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019 ،ويلعب المنتخب المصري في مبارياته القادمة مع منتخب الكونغو على أرضية ستاد القاهرة غدا الأربعاء 26 يونيو 2019 في دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2019 ،ومن خلال مقالنا ننشر لكم القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا وتوقيت مباراة منتخب مصر ضد الكونغو.
انطلقت البطولة الأفريقية على أراضي المصرية بداية من 21 يونيو 2019 وستنتهي 19 يوليو2019 ،بطولة كأس أمم افريقيا تعتبر بطولة هامة من البطولات الدورية ويشاهدها الكثير من مشاهدين وعشاق ومحبي كرة القدم وهيواحدة من أكبر بطولات كرة القدم في العالم ،ولقد فازت بالبطولة في النسخة الماضية 2017 منتخب الكاميرون فاز بلقب كأس الأمم الأفريقية ،وكذلك أحلت منتخب مصر وصيفأ،والأن يتابع جميع الوطن العربي وفي كل انحاء العالم بطولة كأس الأمم الافريقية 2019
موعد مباراة منتخب مصر والكونغو القادمة في الجولة الثانية
تنطلق مباراة منتخب مصر والكونغو في استاد القاهرة الدولي يوم الأربعاء 26يونيو 2019 في الأوقات التالية :
الساعة 10 مساء بتوقيت مصر.
الساعة 12 عند منتصف الليل بتوقيت الإمارات.
الساعة 9 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.
الساعة 8 مساء بتوقيت جرينتش.
الساعة 3 عصرا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.
الساعة 7 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.
|القناة
|قناة تايم سبورت
|القمر الصناعي
|النايل سات
|التردد
|11449
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
تردد قنوات بين سبورت المشفرة الناقلة لمباريات كأس إفريقيا 2019
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|نايل سات 7 غرب
|11012
|27500
|أفقي
|نايل سات 7 غرب
|12604
|27500
|أفقي
|سهيل سات 25.5 شرق
|11585
|27500
|رأس
|سهيل سات 25.5 شرق
|11623
|27500
|رأسي
قناة سبورت 5 ناقلة احداث مباريات كأس أفريقيا 2019 لكرة القدم
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|FEC
|أموس مدار 4 غرب
|10806
|27500
|رأسي
|3/4
|أموس مدار 4 غرب
|10972
|27500
|رأسي
|2/3
تردد قناة afa sport المجانية الناقلة لمباريات كأس أفريقيا 2019 على قمر بدر
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|FEC
|بدر 7 26 درجة شرق
|10970
|27500
|رأسي
|3/4
تردد قناة Arena sport الكرواتية الناقلة لكاس الأمم الأفريقية 2019
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|يوتلسات 16 شرق
|11595
|30000
|أفقي
تردد قنوات Arena Sport الصربية والتي ستقوم بنقل مباريات كاس أفريقيا
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|استرا 23.5 درجة شرق
|11798
|30000
|أفقي
|يوتلسات 16 شرق
|11231
|30000
|رأسي
|بلغاريا سات 1.9 غرب
|12380
|30000
|أفقي
تردد قنوات يوروسبورت euro sport ناقلة كاس الأمم الأفريقية 2019
|القمر
|اسم القناة
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|استرا 1 19.2 شرق
|eurosport 2 اسبانيا
|11686
|22000
|رأسي
|هسباسات 30 غرب
|eurosport 2 البرتغال
|12207
|27500
|أفقي
|استرا 2 28.2 شرق
|eurosport 2 UK
|12148
|27500
|أفقي
|استرا 2 28.2 شرق
|eurosport 2 UK
|11856
|29500
|رأسي
تردد قناة فوكس سبورت الهولندية الناقلة لمباريات كأس إفريقيا 2019
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|Fec
|استرا 23.5 شرق
|11739
|29900
|رأسي
|2/3
ترددات جميع القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس لأمم أفريقيا 2019
- قناة تايم سبورت time sport الأرضي: UHF 32.
- تردد قناة RTG علي التردد التالي Intelsat 50.0°W 4182 V 7600 1/2.
- تردد قناة Metro TV علي NSS 37.4°W 3749 H 1674 7/8.
- تردد قناة TVGE Internacional من خلال الاشارة التالية Eutelsat 7°E 10721 H 22000 3/4.
- تردد قناة RTB TV علي Eutelsat 3.1°E -3650 R 2740 / FTA + C-Band.
- تردد قناة ZNBC TV 1 علي Intelsat 60°E -3765 R 5000 / FTA + C-Band.
- تردد قناة RTG Guinea علي Intelsat 27.5°W-3936 R 4549 -FTA -C-Band.
- تردد تردد تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية علي التردد التالي ” Astra 19E – 11538 V 27500“.
- قناة ديكال بلوس علي التردد Astra 19E – 12012 V 29500.
- تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا علي التردد التالي ” 19.2°E-12581 V 22000“.
- تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا علي التردد التالي 11856 V 27500 القمر الصناعي Astra 19E.
- تردد قناة يورو سبورت 2 علي Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk.
- تردد قناة Eurosport 2 Deutschland علي Astra 19E – 12721 H 23500.
- تردد قناة سبورت بلوس علي +Astra 19E – 12402 V 27500.
- تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى علي قمر هوت بيرد Hotbird 13°E-11258 H 27500
- تردد قناة يورو سبورت 2 بول علي تردد Hotbird 13°E -11240 V 27500.
- تردد قناة اورانج سبورت بول علي تردد 10796 V 27500 القمر الصناعي هوت بيرد.
- تردد قناة ORTB علي Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA.
- تردد قناة UBC TV Uganda علي تردد Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band
موعد مشاهدة مباراة مصر والكونغو
مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد الكونغو غدا 26 يونيو في الجولة الثانية من دوري المجموعات ،وستكون في الساعة الثامنة مساءا بتوقيت غرينتش العالمي ،والساعة العاشرة بتوقيت مصر المحلي.
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