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استقبل ترددات القنوات الناقلة مجانا لمباريات كأس أمم افريقيا |و وتوقيت مباراة منتخب مصر والكونغو القادمة في الجولة الثانية

كتب محمد بدرفي آخر تحديث
استقبل ترددات القنوات الناقلة مجانا لمباريات كأس أمم افريقيا |و وتوقيت مباراة منتخب مصر والكونغو القادمة في الجولة الثانية

نقدم لكم ترددات القنوات الناقلة مجانا لمباريات كأس أمم إفريقيا ،وموعد مباراة منتخب مصر والكونغو القادمة في الجولة الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية ،حيث تقام مباريات كأس الأمم الأفريقية على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019 ،ويلعب المنتخب المصري في مبارياته القادمة مع منتخب الكونغو على أرضية ستاد القاهرة غدا الأربعاء 26 يونيو 2019 في دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2019 ،ومن خلال مقالنا ننشر لكم القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا وتوقيت مباراة منتخب مصر ضد الكونغو.

انطلقت البطولة الأفريقية على أراضي المصرية بداية من 21 يونيو 2019 وستنتهي 19 يوليو2019 ،بطولة كأس أمم افريقيا تعتبر بطولة هامة من البطولات الدورية ويشاهدها الكثير من مشاهدين وعشاق ومحبي كرة القدم وهيواحدة من أكبر بطولات كرة القدم في العالم ،ولقد فازت بالبطولة في النسخة الماضية 2017 منتخب الكاميرون فاز بلقب كأس الأمم الأفريقية ،وكذلك أحلت منتخب مصر وصيفأ،والأن يتابع جميع الوطن العربي وفي كل انحاء العالم بطولة كأس الأمم الافريقية 2019

موعد مباراة منتخب مصر والكونغو القادمة في الجولة الثانية

تنطلق مباراة منتخب مصر والكونغو في استاد القاهرة الدولي يوم الأربعاء 26يونيو 2019 في الأوقات التالية :

الساعة 10 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية والكويت.
الساعة 12 عند منتصف الليل بتوقيت الإمارات.
الساعة 9 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.
الساعة 8 مساء بتوقيت جرينتش.
الساعة 3 عصرا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.
الساعة 7 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.
تردد قناة تايم سبورت الناقلة لبطولة كاس أفريقيا 2019
القناة قناة تايم سبورت
القمر الصناعي النايل سات
التردد 11449
الاستقطاب أفقي
معدل الترميز 27500

تردد قنوات بين سبورت المشفرة الناقلة لمباريات كأس إفريقيا 2019

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب
نايل سات 7 غرب 11012 27500 أفقي
نايل سات 7 غرب 12604 27500 أفقي
سهيل سات 25.5 شرق 11585 27500 رأس
سهيل سات 25.5 شرق 11623 27500 رأسي

قناة سبورت 5 ناقلة احداث مباريات كأس أفريقيا 2019 لكرة القدم

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC
أموس مدار 4 غرب 10806 27500 رأسي 3/4
أموس مدار 4 غرب 10972 27500 رأسي 2/3

تردد قناة afa sport المجانية الناقلة لمباريات كأس أفريقيا 2019 على قمر بدر

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC
بدر 7 26 درجة شرق 10970 27500 رأسي 3/4

تردد قناة Arena sport الكرواتية الناقلة لكاس الأمم الأفريقية 2019

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب
يوتلسات 16 شرق 11595 30000 أفقي

تردد قنوات Arena Sport الصربية والتي ستقوم بنقل مباريات كاس أفريقيا

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب
استرا 23.5 درجة شرق 11798 30000 أفقي
يوتلسات 16 شرق 11231 30000 رأسي
بلغاريا سات 1.9 غرب 12380 30000 أفقي

تردد قنوات يوروسبورت euro sport ناقلة كاس الأمم الأفريقية 2019

القمر اسم القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب
استرا 1 19.2 شرق eurosport 2 اسبانيا 11686 22000 رأسي
هسباسات 30 غرب eurosport 2 البرتغال 12207 27500 أفقي
استرا 2 28.2 شرق eurosport 2 UK 12148 27500 أفقي
استرا 2 28.2 شرق eurosport 2 UK 11856 29500 رأسي

تردد قناة فوكس سبورت الهولندية الناقلة لمباريات كأس إفريقيا 2019

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب Fec
استرا 23.5 شرق 11739 29900 رأسي 2/3

ترددات جميع  القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس لأمم أفريقيا 2019

  • قناة تايم سبورت time sport الأرضي: UHF 32.
  • تردد قناة RTG علي التردد التالي Intelsat 50.0°W 4182 V 7600 1/2.
  • تردد قناة Metro TV علي NSS 37.4°W 3749 H 1674 7/8.
  • تردد قناة TVGE Internacional من خلال الاشارة التالية Eutelsat 7°E 10721 H 22000 3/4.
  • تردد قناة RTB TV علي Eutelsat 3.1°E -3650 R 2740 / FTA + C-Band.
  • تردد قناة ZNBC TV 1 علي Intelsat 60°E -3765 R 5000 / FTA + C-Band.
  • تردد قناة RTG Guinea علي Intelsat 27.5°W-3936 R 4549 -FTA -C-Band.
  • تردد تردد تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية علي التردد التالي ” Astra 19E – 11538 V 27500“.
  • قناة ديكال بلوس علي التردد Astra 19E – 12012 V 29500.
  • تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا علي التردد التالي ” 19.2°E-12581 V 22000“.
  • تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا علي التردد التالي 11856 V 27500 القمر الصناعي Astra 19E.
  • تردد قناة يورو سبورت 2 علي Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk.
  • تردد قناة Eurosport 2 Deutschland علي Astra 19E – 12721 H 23500.
  • تردد قناة سبورت بلوس علي +Astra 19E – 12402 V 27500.
  • تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى علي قمر هوت بيرد Hotbird 13°E-11258 H 27500
  • تردد قناة يورو سبورت 2 بول علي تردد Hotbird 13°E -11240 V 27500.
  • تردد قناة اورانج سبورت بول علي تردد 10796 V 27500 القمر الصناعي هوت بيرد.
  • تردد قناة ORTB علي Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA.
  • تردد قناة UBC TV Uganda علي تردد Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band

موعد مشاهدة  مباراة مصر والكونغو

مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد الكونغو غدا 26 يونيو في الجولة الثانية من دوري المجموعات ،وستكون في الساعة الثامنة مساءا بتوقيت غرينتش العالمي ،والساعة العاشرة بتوقيت مصر المحلي.

 

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عن الكاتب

محمد بدر

محرر قديم فى مواقع إلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق كتابة المقالات والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة و أهوى كرة القدم والسباحة

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