استقبل واضبط “تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال” اليوم 27-6-2019 – قنوات كأس أمم أفريقيا المجانية

يستضيف ملعب الدفاع الجوي واحدة من أهم مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا مصر 2019 حيث موعدنا مع مباراة الجزائر والسنغال التي ستقام على ملعب الدفاع الجوي بمحافظة القاهرة ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2019، وعبر هذا التقرير نتعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال اليوم مجانا على نايل سات وهوت بيرد.
وأعلنت قناة تايم سبورت على نايل سات نيتها في نقل جميع مجريات وأخبار مباريات كأس أمم أفريقيا مصر 2019 من خلال مجموعة من الإعلاميين المصريين بالتعاون أيضاً مع نخبة ومجموعة من لاعبي كرة القدم ذو الخبرة الكبيرة والواسعة في عالم الساحرة المستديرة، وسنتعرف سوياً على تردد قناة تايم سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال مجانا نايل سات.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال مجانا
تبدأ مباراة الجزائر والسنغال اليوم الخميس 27-6-2019 على ملعب الدفاع الجوري بالقاهرة في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت مصر وفلسطين، وفي تمام الساعة الـ8:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والمغرب، وفي تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت الإمارات.
تردد قناة تايم سبورت time sport نايل سات
إليكم تردد قناة تايم سبورت المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2019 على نايل سات – 11449 معدل الترميز 27500 ، فيما سيكون تردد قناة تايم سبورت time sport الأرضى UHF 32.
القنوات المفتوحة التي تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا مصر 2019
القائمة الموضحة هي ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال اليوم مجانا عرب سات وهوت بيرد، وهي نفس القنوات المفتوحة التي تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا مصر مجانا 2019.
|القناة
|التردد
|قناة التشاد
|القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500
|قناة بين سبورت الفرنسية
|قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية Astra 19E – 11538 V 27500
|تردد قناة ديكال بلوس
|DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500
|تردد قناة اورتيم ORTM
|Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA
|Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
|Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA
|Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA
|تردد قناة اورتب ORTB
|Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
|تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا
|EuroSport 2 France Astra 19.2°E-12581 V 22000
|تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا
|Canal + Sport France Astra 19E – 11856 V 27500
|تردد قناة يورو سبورت 2
|EuroSport2 Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk
|تردد قناة Eurosport 2
|Deutschland Astra 19E – 12721 H 23500
|تردد قناة سبورت بلوس SPORT
|Astra 19E – 12402 V 27500
|تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى
|Eurosport 2 HD Hotbird 13°E-11258 H 27500
|تردد قناة يورو سبورت 2 بول
|EuroSport 2 Pol Hotbird 13°E -11240 V 27500
|تردد قناة اورانج سبورت بول
|Orange Sport Pol Houtbird 13E – 10796 V 27500
|تردد قناة UBC TV Uganda
|Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band
|تردد قناة RTS1
|Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
|Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA
|Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA
|Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA
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