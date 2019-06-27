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استقبل واضبط “تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال” اليوم 27-6-2019 – قنوات كأس أمم أفريقيا المجانية

كتب سالم يوسففي آخر تحديث
استقبل واضبط “تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال” اليوم 27-6-2019 – قنوات كأس أمم أفريقيا المجانية
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر

يستضيف ملعب الدفاع الجوي واحدة من أهم مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا مصر 2019 حيث موعدنا مع مباراة الجزائر والسنغال التي ستقام على ملعب الدفاع الجوي بمحافظة القاهرة ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2019، وعبر هذا التقرير نتعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال اليوم مجانا على نايل سات وهوت بيرد.

وأعلنت قناة تايم سبورت على نايل سات نيتها في نقل جميع مجريات وأخبار مباريات كأس أمم أفريقيا مصر 2019 من خلال مجموعة من الإعلاميين المصريين بالتعاون أيضاً مع نخبة ومجموعة من لاعبي كرة القدم ذو الخبرة الكبيرة والواسعة في عالم الساحرة المستديرة، وسنتعرف سوياً على تردد قناة تايم سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال مجانا نايل سات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال مجانا

تبدأ مباراة الجزائر والسنغال اليوم الخميس 27-6-2019 على ملعب الدفاع الجوري بالقاهرة في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت مصر وفلسطين، وفي تمام الساعة الـ8:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والمغرب، وفي تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت الإمارات.

تردد قناة تايم سبورت time sport نايل سات

إليكم تردد قناة تايم سبورت المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2019 على نايل سات – 11449 معدل الترميز 27500 ، فيما سيكون تردد قناة تايم سبورت time sport الأرضى UHF 32.

القنوات المفتوحة التي تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا مصر 2019

القائمة الموضحة هي ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال اليوم مجانا عرب سات وهوت بيرد، وهي نفس القنوات المفتوحة التي تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا مصر مجانا 2019.

القناة التردد
قناة التشاد  القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500
قناة بين سبورت الفرنسية قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية Astra 19E – 11538 V 27500
تردد قناة ديكال بلوس DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500
تردد قناة اورتيم ORTM Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA
Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA
Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA
  تردد قناة اورتب  ORTB Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا EuroSport 2 France Astra 19.2°E-12581 V 22000
 تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا Canal + Sport France Astra 19E – 11856 V 27500
 تردد قناة يورو سبورت 2 EuroSport2 Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk
 تردد قناة Eurosport 2 Deutschland Astra 19E – 12721 H 23500
 تردد قناة سبورت بلوس  SPORT Astra 19E – 12402 V 27500
 تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى Eurosport 2 HD Hotbird 13°E-11258 H 27500
 تردد قناة يورو سبورت 2 بول EuroSport 2 Pol Hotbird 13°E -11240 V 27500
تردد قناة اورانج سبورت بول Orange Sport Pol Houtbird 13E – 10796 V 27500
 تردد قناة UBC TV Uganda Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band
 تردد قناة RTS1 Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA
Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA
Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA

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عن الكاتب

سالم يوسف

أحب الكتابة في جميع الأخبار ، أعمل في موقع كلمة ونجوم مصرية أقوم بتغطية الأخبار والأحداث خاصة الرياضية.

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