إصابة محمد صلاح وخروجه من المعلب .. تعرف على حالة صلاح بعد انتهاء مباراة ليفربول

أدت إصابة محمد صلاح خلال مباراة ليفرلول ونيوكسل يونايتد، لإضفاء حالة من الحزن على مشجعي ومحمد محمد صلاح، ليس في مصر وحدها لكن في مصر والوطن العربي،وبدأت التساؤلات تتزايد حول حالة محمد صلاح عقب نهاية مبارية ليفر بول اليوم، بعد خروجه محمولاً بمعرفة المسعفين والطاقم الطبي لفريق الليفر، حيث وصفت التقارير الإعلامية الواردة أن الإصابة تعد خطيرة وهو ما تسبب في مغادرة صلاح لملعب المباراة في الدقيقة 72.

محمد صلاح تعرض لإصابة بالغة جراء اصطدامه مع حارس مرمي نيوكسل يونايتد، جراء تدخل عنيف من حارس المرمى فواحدة من الهجمات لفريق ليفربول، ليسقط محمد صلاح على الأرض ويتدخل الفريق الطبي لفحص حالة محمد صلاح الذي ظل لبضع الدقائق بدون حركة ملحوظة، حتى تم حملة بواسطة المسعفين وظهر عليه حالة التأثر والبكاء بشدة.

تقارير حول إصابة محمد صلاح

صحيفة ذا صن الإنجليزية تحدثت في تقارير إخباري، عن كون إصابة محمد صلاح في الرأس، وان الفريق الطبي قام بنقل المحترف المصري إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، غير أن مراسل قناة بي أن سبورت أخبر الاستوديو التحليلي للمباراة بأن صلاح والجهاز الطبي لم يغادرا المعلب عقب خروجهم إلى غرفة تبديل الملابس.

التقارير الإخبارية حول إصابة محمد صلاح قد تكون متباينة خلال الوقت الحالي، حتى صدور التقرير الرسمي من الفريق الطبي، وهو ما سنرفقه لكم بعد قليل، حال التأكد من صحة الخبر، لتخفيف حالة الذعر والقلق لدى محبي ومشجعي محمد صلاح.