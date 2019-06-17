اضبط الآن | تردد قناة الأهلي 2019 Al Ahly TV على النايل سات على أجهزة الاستقبال وتعرف على برامج القناة

فئة كبيرة من المصريين يشجعون المارد الأحمر، وهذا ما جعلهم يبحثون بصفة مستمرة عن تردد قناة الأهلى 2019 وهي القناة الرسمية الرياضية للنادي الأهلي حتى يتمكنوا من متابعة المباريات ومتابعة البث المباشر والحي لمباريات النادي الأهلي، نتابع معكم عبر كلمة دوت أورج للتعرف على تردد قناة الأهلى وضبط التردد على أجهزة الاستقبال والتعرف على أحدث ترددات فناة الأهلي 2019 وأحدث برامج القناة التي يمكنك متابعتها.

تردد قناة الأهلى 2019

يمكنك استقبال وضبط تردد قناة الأهلي 2019 التي تعد من أقوى القنوات العربية والتي انطلقت في 2008، تابع واضبط التردد لمشاهدة المباريات وبرامج قناة الأهلي.

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح نايل سات 12340 أفقي 27500 3/4 نايل سات 12341 أفقي 27500 3/4

برامج قناة الأهلي Al Ahly TV

قناة الأهلي تقدم لمحبي كرة القدم مجموعة من أهم البرامج الرياضية التي أثبتت جدارتها في عالم الإعلام الرياضي، والتي تناقش العديد من الملفات الرياضية داخل النادي ، ومن أهم البرامج الرياضية في قناة الأهلي برنامج ملك وكتابة، وبرنامج ملعب الأهلي.

يمكنك متابعة القناة وأهم الأخبار الرياضية عبر الصفحة الرسمية لقناة النادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك من خلال هذا الرابط.

مجموعة من أهم البرامج: