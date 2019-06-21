“اضبط” تردد اون سبورت الفضائية 2019 على النايل سات بتقنية sd وhd

قناة أون سبورت الفضائية على القمر الصناعي النايل سات تعد من أكبر القنوات الإعلامية الرياضية التي تتجه الأنظار لها في الآونة الأخيرة حيث البرامج التحليلية لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تبدأ فعالياتها في يوم الجمعة 21 يونيو 2019، وتعد قناة أون سبورت من أهم القنوات التي تنفرد بتقديم مباريات الدوري المصري، وتتميز بتقديم واحد من أفضل الاستوديوهات التحليلية للمباريات، نقدم لك تحديث تردد اون سبورت الفضائية الرياضية 2019 عبر كلمة دوت أورج على النايل سات.

تردد اون سبورت الفضائية 2019

قناة اون سبورت الفضائية يمكنك مشاهدتها ومتابعة البث الحي والمباشر للمباريات من خلال ضبط تردد قناة أون سبورت على أجهزة الاستقبال على القمر الصناعي نايل سات.

فقط كل ما عليك هو ضبط القناة و تردد القناة والاستمتاع بمجموعة من أفضل البرامج الرياضية ومشاهدة بث المباريات بجودة عالية وبدون تقطيع، ويمكن مشاهدة القناة بجودة hd، أو بجودة sd.

الاستقطاب التردد معدل الترميز التقنية معامل تصحيح الخطأ أفقي 10853 27500 hd 6/ 5 أفقي 10853 27500 sd 6/ 5

ويمكن استقبال تردد قناة on sport المصرية 2019 في مصر عبر القمر 70 سم للمشاهدة بجودة عالية وإشارة قويةظز

هذا ومن الجدير بالذكر بث القناة للبرامج التحليلية لمباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمنتظرة بين منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي التي تقام في يوم 21 يونيو 2019 ضمن فعاليات المجموعة الأولى من البطولة الجولة الأولى على أرض استاد القاهرة.

يمكنك متابعة القناة عبر الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك من خلال هذا الرابط.