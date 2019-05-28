اعتقال عدد كبير من اللاعبين في اكبر فضيحة بالكرة الإسبانية .. تفاصيل

كشفت اليوم جريدة “ماركا” عن فضيحة فساد من العيال الثقيل تجتاح الكرة الإسبانية، بعد أن أعلنت عن قيام الشرطة في بلاد الريال والبرسا باعتقال عددا كبيرا من اللاعبين والمسئولين الكبار بكل من أندرية الدرجة الأولى “الليجا” والدرجة الثانية لكرة القدم الإسبانية، جاءت هذه العمليات التي أسمتها الجريدة “الحرب على الفساد في الكرة الأسبانية” بعد الاتهامات الموجه لعدد كبير من رموز الكرة الإسبانية بالتلاعب في نتائج المباريات، الأمر الذي يمثل صدمة كبيرة لجماهير ومتابعي أكبر وأشهر فرق العالم بالدوري الأسباني.

فضيحة بالكرة الأسبانية والشرطة تبدأ حربها على الفساد

وبينت الصحيفة الإسبانية انه طبقا لمصادرها أن المدافع الإسباني الدولي السابق والذي لعب لأكثر من نادي أسباني أشهرها ريال مدريد اللاعب “راؤول برافو” هو القائد والمتهم الأول للمجموعة التي يُعتقد بأنها مسئولة عن التلاعب بنتائج المباريات، بالإضافة إلى اللاعب “بورجا فرنانديز” لاعب نادي بلد الوليد الإسباني.

كما وجهت الاتهامات أيضا إلى كل من “كارلوس أراندا” و”سامو سايز” نجوم نادي خيتافي السابقين، واللاعب “إنيجو لوبيز” نجم فريق ديبورتيفو لاكورنيا.

كما ضمن قائمة الاتهامات أيضا مسئولين كبار في الكرة الاسبانية، من ضمنهم “اجوستن لاساوسا” رئيس نادي هويسكا، إلى جانب رئيس الطاقم الطبي بنفس النادي “كارلوس جاليندو”.

تأثير الفساد على الدوري الأسباني

جدير بالذكر أن هذه الاتهامات التي طالت هذا العدد من اللاعبين والمسئولين بالدوري الإسباني، يمكن أن يكون لها تأثيرا سلبيا على الدوري الإسباني الذي يعد واحد من أهم، إن لم يكن الأهم في منافسات الكرة المحلية العالمية والذي يتابعه مئات الملايين داخل وخارج أسبانيا.