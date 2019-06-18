اعتقال ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي السابق بسبب “مونديال قطر”

قالت جريدة “ميرور” البريطانية اليوم إن السلطات الفرنسية ألقت القبض على “ميشيل بلاتيني” الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم من أجل التحقيق معه في تهم فساد.

وبحسب الصحيفة، فقد تم احتجاز “بلاتيني” في مكتب مكافحة الفساد في فرنسا للتحقيق معه في تهم فساد من بينها ملف إسناد بطولة كأس العالم 2022 إلى دولة قطر ولم يتم الإفصاح عن أدلة ولم يتم ذكر موقف البطولة المزمع إقامتها.

BREAKING: Michel Platini arrested amid investigation into award of 2022 World Cup to Qatar https://t.co/kkCV8uwx1a pic.twitter.com/1q3Zcaka1x — Mirror Football (@MirrorFootball) June 18, 2019

يُذكر أن بلاتيني ترأّس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في وقت سابق، قبل أن يتم إيقافه عن رئاسة “يويفا” بسبب فضيجة الفساد الكبرى التي طالت “جوزيف بلاتر” الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وتسببت تعاملات “بلاتيني” المشبوهة معه في إقالته من رئاسة الاتحاد بفضيحة عالمية كبرى.

Michel Platini arrested in France over ‘corrupt bid’ for 2022 World Cup in Qatarhttps://t.co/QujCvSs2PW pic.twitter.com/dZyesTmLVR — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 18, 2019

وكان التصويت على اختيار البلد المستضيف لبطولة كأس العالم، أهم بطولة لكرة القدم في العالم، قد جرى عام 2010 وقت تولّي جوزيف بلاتر لرئاسة الفيفا ونظير “ميشيل بلاتيني” لرئاسة الاتحاد الأوروبي “يويفا” وقد أُدينا بتهم فساد أدت لإقالتهما من منصبيهما.