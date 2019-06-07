اعرف القنوات المفتوحة الناقلة مجاناً لكأس الأمم الأفريقية 2019 دون تشفير

القنوات المفتوحة الناقلة مجاناً لكأس الأمم الأفريقية 2019 سننشرها لكل محبي كرة القدم، و الذين يبحثون عن قنوات لمشاهدة مباريات منتخباتهم،و هذه القنوات المجانية تتواجد على القمر المصري النايل سات و غيرها من الأقمار الأخرى، جدير بالذكر أن بطولة أمم أفريقيا 2019، سوف تقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، و يشارك فيها لأول مرة 24 منتخب أفريقى تم تقسيمهم على 6 مجموعات، و تذاع جميع مباريات البطولة حصرياً على قنوات بى ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة.
قائمة القنوات المفتوحة التى ستذيع مباريات كأس أمم أفريقيا
بالنسبة لمشاهدى كرة القدم فى مصر، فسوف تذاع بعض مباريات البطولة مجاناً على التليفزيون المصرى الأرضى، كما ستذاع أيضا على قناة تايم سبورت الرياضية، و قناة رياضية تم انشاؤها حديثاً بمناسبة اقمة بطولة الأمم الأفريقية فى مصر،و ننشر لكم بعض جميع القنوات التى تم الاعلان رسمياً أنها سوف تقوم بنقل جميع مباريات بطولة أمم أفريقيا مجاناً، و جميع الترددات دون تشفير.
- قناة التشاد و هى تتواجد القمر Nilesat 201 و ترددها 12054 معامل الترمير V استقطاب عمودى 27500
- قناة بين سبورت الفرنسية : تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية تتواجد على Astra 19E و ترددها 11538 V 27500
- قناة ديكال بلوس –ترددها DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500
- قناة يورو سبورت 2 فرنسا ترددها EuroSport 2 France Astra 19.2°E-12581 V 22000
- قناة كانل بلوس سبورت فرنسا ترددها– Canal + Sport France Astra 19E – 11856 V 27500
- قناة يورو سبورت 2 ترددها EuroSport2 Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk
- قناة Eurosport 2 Deutschland Astra 19E – 12721 H 23500
- قناة سبورت بلوس – SPORT + Astra 19E – 12402 V 27500
- قناة يورو سبورت 2 اتش دى – Eurosport 2 HD Hotbird 13°E-11258 H 27500
- قناة يورو سبورت 2 بول – EuroSport 2 Pol Hotbird 13°E -11240 V 27500
- قناة اورانج سبورت بول – Orange Sport Pol Houtbird 13E – 10796 V 27500
- قناة اورتيم – ORTM و تردداتها
Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA
Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA
Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA
- تردد قناة اورتب – ORTB Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
- تردد قناة UBC TV Uganda Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band
- تردد قناة RTS1
Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA
Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA
Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA
و سنتابع معكم أولاً بأول القنوات التى ستعلن نقلها للبطولة و سوف نضعها فى هذا المقال.
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