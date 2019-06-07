اعرف القنوات المفتوحة الناقلة مجاناً لكأس الأمم الأفريقية 2019 دون تشفير

القنوات المفتوحة الناقلة مجاناً لكأس الأمم الأفريقية 2019 سننشرها لكل محبي كرة القدم، و الذين يبحثون عن قنوات لمشاهدة مباريات منتخباتهم،و هذه القنوات المجانية تتواجد على القمر المصري النايل سات و غيرها من الأقمار الأخرى، جدير بالذكر أن بطولة أمم أفريقيا 2019، سوف تقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، و يشارك فيها لأول مرة 24 منتخب أفريقى تم تقسيمهم على 6 مجموعات، و تذاع جميع مباريات البطولة حصرياً على قنوات بى ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة.

قائمة القنوات المفتوحة التى ستذيع مباريات كأس أمم أفريقيا

بالنسبة لمشاهدى كرة القدم فى مصر، فسوف تذاع بعض مباريات البطولة مجاناً على التليفزيون المصرى الأرضى، كما ستذاع أيضا على قناة تايم سبورت الرياضية، و قناة رياضية تم انشاؤها حديثاً بمناسبة اقمة بطولة الأمم الأفريقية فى مصر،و ننشر لكم بعض جميع القنوات التى تم الاعلان رسمياً أنها سوف تقوم بنقل جميع مباريات بطولة أمم أفريقيا مجاناً، و جميع الترددات دون تشفير.

قناة التشاد و هى تتواجد القمر Nilesat 201 و ترددها 12054 معامل الترمير V استقطاب عمودى 27500

قناة بين سبورت الفرنسية : تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية تتواجد على Astra 19E و ترددها 11538 V 27500

تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية تتواجد على Astra 19E و ترددها 11538 V 27500 قناة ديكال بلوس –ترددها DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500

قناة يورو سبورت 2 فرنسا ترددها EuroSport 2 France Astra 19.2°E-12581 V 22000

قناة كانل بلوس سبورت فرنسا ترددها– Canal + Sport France Astra 19E – 11856 V 27500

قناة يورو سبورت 2 ترددها EuroSport2 Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk

قناة Eurosport 2 Deutschland Astra 19E – 12721 H 23500

قناة سبورت بلوس – SPORT + Astra 19E – 12402 V 27500

قناة يورو سبورت 2 اتش دى – Eurosport 2 HD Hotbird 13°E-11258 H 27500

قناة يورو سبورت 2 بول – EuroSport 2 Pol Hotbird 13°E -11240 V 27500

قناة اورانج سبورت بول – Orange Sport Pol Houtbird 13E – 10796 V 27500

قناة اورتيم – ORTM و تردداتها

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA

Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA

Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA تردد قناة اورتب – ORTB Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

تردد قناة UBC TV Uganda Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band

تردد قناة RTS1

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA

Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA

Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA

و سنتابع معكم أولاً بأول القنوات التى ستعلن نقلها للبطولة و سوف نضعها فى هذا المقال.

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