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اعرف القنوات المفتوحة الناقلة مجاناً لكأس الأمم الأفريقية 2019 دون تشفير

كتب نانسي آدمفي آخر تحديث
اعرف القنوات المفتوحة الناقلة مجاناً لكأس الأمم الأفريقية 2019 دون تشفير
القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباريات كأس أمم افريقيا 2019

القنوات المفتوحة الناقلة مجاناً لكأس الأمم الأفريقية 2019 سننشرها لكل محبي كرة القدم، و الذين يبحثون عن قنوات لمشاهدة مباريات منتخباتهم،و هذه القنوات المجانية تتواجد على القمر المصري النايل سات و غيرها من الأقمار الأخرى، جدير بالذكر أن بطولة أمم أفريقيا 2019، سوف تقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، و يشارك فيها لأول مرة 24 منتخب أفريقى تم تقسيمهم على 6 مجموعات، و تذاع جميع مباريات البطولة حصرياً على قنوات بى ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة.

قائمة القنوات المفتوحة التى ستذيع مباريات كأس أمم أفريقيا

بالنسبة لمشاهدى كرة القدم فى مصر، فسوف تذاع بعض مباريات البطولة مجاناً على التليفزيون المصرى الأرضى، كما ستذاع أيضا على قناة تايم سبورت الرياضية، و قناة رياضية تم انشاؤها حديثاً بمناسبة اقمة بطولة الأمم الأفريقية فى مصر،و ننشر لكم بعض جميع القنوات التى تم الاعلان رسمياً أنها سوف تقوم بنقل جميع مباريات بطولة أمم أفريقيا مجاناً، و جميع الترددات دون تشفير.

  • قناة التشاد و هى تتواجد القمر Nilesat 201 و ترددها  12054 معامل الترمير V استقطاب عمودى 27500
  • قناة بين سبورت الفرنسية : تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية تتواجد على Astra 19E و ترددها 11538 V 27500
  • قناة ديكال بلوس –ترددها DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500
  •  قناة يورو سبورت 2 فرنسا ترددها EuroSport 2 France Astra 19.2°E-12581 V 22000
  • قناة كانل بلوس سبورت فرنسا ترددها– Canal + Sport France Astra 19E – 11856 V 27500
  • قناة يورو سبورت 2 ترددها EuroSport2 Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk
  •  قناة Eurosport 2 Deutschland Astra 19E – 12721 H 23500
  •  قناة سبورت بلوس – SPORT + Astra 19E – 12402 V 27500
  •  قناة يورو سبورت 2 اتش دى – Eurosport 2 HD Hotbird 13°E-11258 H 27500
  •  قناة يورو سبورت 2 بول – EuroSport 2 Pol Hotbird 13°E -11240 V 27500
  •  قناة اورانج سبورت بول – Orange Sport Pol Houtbird 13E – 10796 V 27500
  •  قناة اورتيم – ORTM و تردداتها
    Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
    Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA
    Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA
    Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA
  •   تردد قناة اورتب – ORTB Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
  •  تردد قناة UBC TV Uganda Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band
  •  تردد قناة RTS1
    Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
    Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA
    Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA
    Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA

و سنتابع معكم أولاً بأول القنوات التى ستعلن نقلها للبطولة و سوف نضعها فى هذا المقال.

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عن الكاتب

نانسي آدم

نانسى أدم كاتبة وصحفية فى نجوم مصرية وعدد من المواقع الاخرى و لدى خبرة فى العمل الصحفى منذ سنوات تخرجت من كلية التجارة قسم لغة انجليزية أعشق القراءة وخاصة الروايات الادبية والقصص البوليسية وأحب الرسم وأعشق الاغانى الاجنبية وأحب القيام بالرحلات سواء داخل مصر أو خارجها.

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