اعرف بالتفصيل.. جدول ومواعيد مباريات بطولة أمم أفريقيا 2019 دور المجموعات

أيام قليلة تفصلنا عن بداية بطولة كأس أمم أفريقيا، البطولة التي من المُقرر أن تُقام يوم الجمعة القادم الموافق 21 يونيو وتنتهي يوم 19 يوليو من الشهر القادم، جديراً بالذكر أن أمم أفريقيا سوف تستضيفها مصر بمشاركة 24 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة الإفريقية، ونستعرض معكم اليوم عبر موقع كلمة دوت أورج جدول ومواعيد مباريات أمم أفريقيا 2019، بالإضافة لتردد قناة تايم سبورت الناقلة لفاعليات أمم أفريقيا.

كأس أمم أفريقيا 2019

6 مجموعات في بطولة الأمم تضم كل مجموعة 4 منتخبات، بعد أن تقرر رسمياً إقامة البطولة في وجود 24 منتخب، وسوف تُقام المباراة الأولي في البطولة، يوم الجمعة القادمة بين منتخب مصر وزيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساءً وفق توقيت القاهرة، وإليكم تقسيم الست مجموعات:

المجموعة المنتخبات الأولي مصر، الكونغو، أوغندا، زيمبابوي الثانية نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندي الثالثة السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا الرابعة المغرب، جنوب أفريقيا، كوت ديفوار، ناميبيا الخامسة تونس، مالي، أنغولا، موريتانيا السادسة غانا، الكاميرون، بنين، غينيا بيساو

ومن المُقرر أن يستمر مباريات دوري المجموعات بداية من يوم 21 وحتى يوم 2 الشهر القادم، وسوف تتوقف البطولة لمدة 3 أيام على أن يُستكمل دور الستة عشر يوم 5 الشهر القادم وحتى يوم 8 يوليو، بينما سوف يُقام ربع النهائي يومي 10 و 11 يوليو 2019، وسوف تُقام المباراة التي سوف تُحدد المركز الثالث والرابع يوم 17 يوليو، وأخيراً سوف يُقام النهائي يوم 19 يوليو 2019.

جدول ومواعيد مباريات أمم أفريقيا 2019

نستعرض معكم كافة مواعيد مباريات أمم أفريقيا دور المجموعات التي سوف تبدأ يوم الجمعة القادم، ونتابع معكم عبر موقع كلمة دوت أورج فور إنطلاق البطولة كافة أخبار ونتائج مباريات أمم أفريقيا 2019.

مباريات الجولة الأولي

المباراة الموعد(وفق توقيت القاهرة) الملعب مصر ضد زيمبابوي 21 يونيو 2019. 22:00 بتوقيت القاهرة. ستاد القاهرة الدولي الكونغو ضد أوغندا 22 يونيو 2019. 16:30 بتوقيت مصر. ستاد القاهرة الدولي نيجيريا ضد بوروندي 22 يونيو 19:00 بتوقيت القاهرة. ستاد الإسكندرية غينيا ضد مدغشقر 22 يونيو 22:00 بتوقيت مصر. ستاد الإسكندرية المغرب ضد ناميبيا 23 يونيو 16:30 بتوقيت القاهرة ستاد الإنتاج الحربي السنغال ضد تنزانيا 23 يونيو 19:00 بتوقيت القاهرة الدفاع الجوي الجزائر ضد كينيا 23 يونيو 22:00 توقيت مصر الدفاع الجوي ساحل العاج ضد جنوب أفريقيا 24 يونيو 16:30 الإنتاج الحربي تونس أمام أنجولا 24 يونيو 19:00 السويس الجديد مالي ضد موريتانيا 24 يونيو 22:00 السويس الجديد الكاميرون ضد غينيا بيساو 25 يونيو 19:00 الإسماعليية غانا ضد بنين 25 يونيو 22:00 الإسماعيلية

مباريات الجولة الثانية

المباراة الموعد طبقاً لتوقيت مصر الملعب نيجيريا ضد غينيا 26 يونيو 16:30 الإسكندرية أوغندا ضد زيمبابوي 26 يونيو 19:00 ستاد القاهرة مصر ضد الكونغو 26 يونيو 22:00 ستاد القاهرة الدولي مدغشقر ضد بوروندي 27 يونيو 16:30 الإسكندرية السنغال ضد الجزائر 27 يونيو 19:00 الدفاع الجوي كينيا ضد تنزانيا 27 يونيو 22:00 الدفاع الجوي تونس ضد مالي 28 يونيو 16:30 ستاد السويس الجديد المغرب أمام ساحل العاج 28 يونيو 19:00 ستاد الإنتاج الحربي جنوب أفريقيا ضد ناميبيا 28 يونيو 22:00 الإنتاج الحربي موريتانيا ضد أنجولا 29 يونيو 19:00 السويس الجديد الكاميرون ضد غانا 29 يونيو 19:00 الإسماعيلية بنين ضد غينيا بيساو 29 يونيو 22:00 الإسماعيلية

مباريات الجولة الثالثة

المباراة الموعد الملعب بوروندي ضد غينيا 30 يونيو 18:00 الإنتاج الحربي مدغشقر ضد نيجيريا 30 يونيو 18:00 ستاد الإسكندرية أوغندا ضد مصر 30 يونيو 21:00 ستاد القاهرة الدولي زيمبابوي ضد الكونغو 30 يونيو 21:00 الدفاع الجوي جنوب أفريقيا ضد المغرب 1 يوليو 18:00 الإنتاج الحربي ناميبيا ضد ساحل العاج 1 يوليو 18:00 ستاد الدفاع الجوي الجزائر ضد تنزانيا 1 يوليو 21:00 الإنتاج الحربي كينيا ضد السنغال 1 يوليو 21:00 الدفاع الجوي بنين ضد الكاميرون 2 يوليو 18:00 ستاد الإسماعلية غينيا بيساو ضد غانا 2 يوليو 18:00 ستاد السويس الجديد أنجولا ضد مالي 2 يوليو 21:00 ستاد الإسماعيلية موريتانيا ضد تونس 2 يوليو 2019 21:00 ستاد السويس الجديد

رابط شراء تذاكر كأس أمم أفريقيا 2019

يُمكن للجميع بسهولة شراء تذاكر مباريات بطولة أمم أفريقيا من خلال الرابط الرسمي الخاص بموقع تذكرتي إلكترونياً، وذلك في إطار تقديم خدمة أفضل وأسهل على جميع المشجعين في شراء التذكرة، ويتم شراء التذكرة بعد تسجيل عضوية جديد في الموقع، وملئ البيانات المطلوبة، بعد ذلك يتم تسجيل الدخول عن طريق الرقم الخاص بالمشجع وذلك لأي مشجع فوق ال 16 عام.

رابط شراء تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2019.

بينما المشجعين الأقل من 16 عام بإمكانهم شراء التذكرة عن طريق الرقم الخاص ببطاقة ولي الأمر المشجع، بعد تسجيل الدخول يُمكنك حجز تذكرة أي مباراة تودها بكل سهولة عن طريق الضغط على أيقونة Book Ticket أمام المباراة وإكمال الخطوات.

قناة تايم سبورت الناقلة لبطولة أمم أفريقيا

بدون أي إشتراك أصبح بإمكانك الآن متابعة كافة مباريات البطولة عبر شاشة تايم سبورت، وقد أطلقت تايم سبورت ترددين، الأول على النايل سات، والأخر خاص بالأرضي، ويُمكنك معرفة تردد قناة تايم سبورت من خلال الرابط التالي:

تردد قناة تايم سبورت.

ونتابع معكم عبر موقع كلمة دوت أورج جميع أحداث البطولة منذ بدايتها، وكل إحصائيات المنتخبات المشاركة.