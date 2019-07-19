اعرف تردد قناه أون سبورت لمتابعه الدوري المصري

يعتبر تردد قناه أون سبورت الرياضية من اكثر الترددات بحثا علي شبكه الأنترنت من قبل جماهير كره القدم المصرية والعربية وخاصه متابعي الدوري المصري الممتاز لكره القدم لما تقدمه القناه من محتوي رياضي متميز و استوديوهات تحليليه لمباريات الدوري المصري الممتاز كما يمكنك أن تستمتع بمشاهده مباريات الأهلي والزمالك علي قناه أون سبورت الرياضية التي تقدم افضل محتوي للتحليل الرياضي في وجود المع واشهر المذيعين و المحللين ونجوم كره القدم في مصر .

تردد قناه أون سبورت علي النايل سات

يمكنكم أعزاءنا متابعي موقع كلمه دوت أورج متابعه قناه أون سبورت الرياضية علي القمر الصناعي المصري النايل سات علي تردد.

القمر التردد معامل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب نايل سات 10853 27500 5/6 H

تعتبر قناه أون سبورت واحده من افضل القنوات الرياضية المصرية التي يتابعها الشعب المصري والعربي نظرا لجوده البرامج والاستوديوهات التي تقدمها القناه بالإضافة إلى مجموعه متميزه من نجوم الإعلام والتحليل الرياضي في مصر والوطن العربي.

اهم البرامج التي تعرض علي شاشات أون سبورت

تقدم قناه أون سبورت علي شاشتها مجموعه مميزه من ابرز البرامج الرياضية علي الساحة المصرية والعربية, التي تمتاز بالاحترافية وجوده المحتوي والتي جعلتها واحده من اهم القنوات الرياضية التي يتابعها المشاهد المصري والعربي وجعلتها تحتل صداره القنوات الأعلى مشاهده في الوطن العربي بجانب قناه إم بي سي مصر لعل أهم البرامج التي تعرض علي تردد قناه أون سبورت :-

برنامج إستاد مصر ملعب ON الدوري المصري برنامج العين الثالثة

معلومات حول قناة أون سبورت الرياضية

قناه أون سبورت هي قناه مصريه تابعه لرجل الأعمال المصري أبو هشيمه و يقوم بإدارة القناه المنتج تامر مرسي,حازت القناه علي ثقة الملايين من الجمهور المصري والعربي في فتره قصيره نظرا للمحتوي القيم الذي يبث عبر تردداتها حيث تقوم قنوات أون سبورت ببث فاعليات بطولات وأحداث رياضيه هامه منها إذاعة الدوري المصري حصريا عبر شاشتها بالإضافة إلى شراكتها مع قنوات عالميه مثل قناه نادي تشيلسي وقنوات لأندية الكاليتشو الإيطالي كما قامت القناه بنقل العديد من المباريات الهامة لعل أبرزها السوبر الأسباني بين ريال مدريد و برشلونة 2017 وبطوله أودي الودية التي شارك فيها العديد من الأندية العالمية.