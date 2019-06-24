اعرف دلوقتي.. جدول ومواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25-6-2019 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم أصبح الأكثر بحثاً من قبل عشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم، وذلك بالتزامن مع بطولتي كأس أمم أفريقيا 2019 وكوبا أمريكا 2019، وسوف يُقام اليوم الثلاثاء مبارتين في إطار بطولة أمم أفريقيا الجولة الأولي دور المجموعات، وكذلك مباراتين في إطار بطولة كوبا أمريكا 2019 الجولة الثالثة، وأخيراً مباراتين في بطولة دوري أبطال آسيا عودة دور 16.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

الكاميرون ضد غينيا يُقام اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً وفق توقيت مصر وسوف تُنقل المباراة على قناة بي أن سبورت ماكس HD1، غانا ضد بنين في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وسوف تُنقل المباراة على قناة تايم سبورت الأرضية، وسوف يواجه المنتخب التشيلي نظيره أوروجواي في الواحدة صباحاً، وفي الجولة الثالثة من المُقرر أن يواجه منتخب الإكوادور نظيره اليابان في الواحدة صباحاً أيضاً.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء

جدول مباريات اليوم الثلاثاء نستعرضه لكم عبر موقع كلمة دوت أورج بشكل يومي حالة وجود مباريات سواء محلية أو دولية في جميع دوريات العالم، جديراً بالذكر أن الكاميرون وغينيا في المجموعة رقم 6 وتضم كل من غانا وبينين أيضاً، خاصةً بعدما ضمت البطولة 24 منتخب لأول مرة في تاريخها، وإليكم جدول ومواعيد مباريات اليوم الثلاثاء.

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المباراة التوقيت القناة الناقلة المناسبة الكاميرون ضد غينيا بيساو 19:00 beIN SPORTS MAX HD1 الجولة الأولي بطولة أمم أفريقيا 2019 غانا ضد بنين 22:00 تايم سبورت الجولة الأولي بطولة أمم أفريقيا 2019 تشيلي ضد أوروجواي 01:00 beIN SPORTS MAX HD3 الجولة الثالثة بطولة كوبا أمريكا 2019 الإكوادور ضد اليــــابان 01:00 beIN SPORTS MAX HD4 الجولة الثالثة بطولة كوبا أمريكا 2019 سانفريس هيروشيما ضد كاشيما انتلرز 12:00 بي أن سبورت عودة دور ال 16 شاندونج ليونينج ضد ج. إيفرجراند 13:30 بي أن سبورت عودة دور ال 16

توقيت المباريات بالجدول السابق وفق توقيت مصر، وسوف نتابع معكم نتائج مباريات اليوم الثلاثاء فور نهايتها.

نتائج مباريات أمس الإثنين

فاز منتخب كوت ديفوار على نظيره جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل جاء في الدقيقة 65 من عمر اللقاء عن طريق جوناثان كاجودا، وتعادل منتخب تونس مع نظيره أنجولا إيجابياً بهدف لكل فريق، وحقق منتخب مالي فوزاً كبيراً على نظيره موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف.