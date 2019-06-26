اعرف دلوقتي.. نتيجة مباراة منتخب مصر ضد الكونغو اليوم وترتيب الفراعنة الآن في المجموعة الأولي

نتيجة مباراة منتخب مصر اليوم أمام الكونغو الديمقراطية في إطار بطولة الجولة الثانية كأس أمم أفريقيا 2019، اللقاء الذي كان من المُقرر إقامته اليوم الأربعاء في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، واستطاع منتخب مصر ضد الكونغو أن يحصل على ثلاث نقاط غالية، ليُصبح في صدارة المجموعة الأولي برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب أوغندا بعد تعادله إيجابياً اليوم في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

ترتيب المجموعة الأولي بعد فوز مصر اليوم

تصدر منتخب الفراعنة قائمة المجموعة الأولي والتي تضم كل من منتخب أوغندا، زيمبابوي، الكونغو الديمقراطية، برصيد 6 أهداف بعد الفوز الثاني على التوالي، وفي المركز الثاني منتخب أوغندا بعد أن تعادل بهدف مقابل هدف أمام منتخب زيمبابوي في المباراة التي أُقيمت اليوم الأربعاء، وتأهل لدور ال 16 رسمياً بعد فوزه اليوم.

وفي المركز الثالث منتخب زيمبابوي بعد حصوله على نقطة اليوم ليُصبح رصيده حتي الآن بعد جولتين في دور المجموعات برصيد نقطة واحدة، وأخيراً منتخب زيمبابوي في المركز الرابع بعد هزيمتين على التوالي بدون أي نقاط.

نتيجة مباراة منتخب مصر اليوم

في الشوط الأول من مباراة مصر والكونغو، استطاع المحمدي أن يُحرز أول أهداف اللقاء في الدقيقة 25 من أحداث اللقاء، بعد عرضية أرسلها صلاح ليُقابلها المحمدي برأسية ارتطمت بدفاع الكونغو وارتدت له مرة أخري ليُسددها مرة أخري في شباك الكونغو، وقبل انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول بدقيقتين استطاع صلاح أن يُحرز ثاني أهداف المباراة بعد تمريرة رائعة من تريزيجية، لينتهي الشوط الأول بهدفين دون مقابل، وانتهت مباراة مصر ضد الكونغو بهدفين دون مقابل.

فوز منتخب مصر 2-0.

موعد مباراة مصر القادمة

يخوض المنتخب المصري في إطار بطولة أمم أفريقيا 2019 الجولة الثالثة أمام منتخب أوغندا يوم الأحد القادم الموافق 30 يونيو 2019 في تمام التاسعة مساءً وفق توقيت مصر، وسوف تُنقل مباراة مصر ضد أوغندا على قناة تايم سبورت الأرضية، بالإضافة لقناة beIN SPORTS MAX HD1، وسوف نتابع معكم نتيجة مباراة مصر القادمة فور نهايتها عبر موقع كلمة دوت أورج.

نتائج مباريات اليوم الأربعاء

فاز منتخب نيجريا على نظيره غينيا بهدف دون مقابل في إطار مباريات الجولة الثانية أمم أفريقيا، وتعادل منتخب أوغندا إيجابياً ضد زيمبابوي بهدف لكل فريق، وفي دوري أبطال آسيا تعادل فريق تشونبك هيونداي إيجابياً أمام نظيره شانغهاي إيست آسيا 1-1، وأخيراً فاز فريق اوراوا ريد دياموندز على نظيره أولسان هيونداي بثلاثة أهداف دون مقابل.