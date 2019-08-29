اعلان نتيجة قرعة دوري ابطال اوروبا 2019-2020 “برشلونة في مجموعة ناريه”

من المحدد انه ستجرى قرعة دوري ابطال اوروبا 2019-2020 في يوم الخميس 29 اغسطس، وذلك في امارة موناكو في الساعه الرابعه بتوقيت غرينيتش، ومن القنوات التي اعلنت عن بثها للحدث مباشرة، قناة بي يين سبورت، ومن المتوقع ان النسخة الحالية ستشهد تنافسا قويا بين الفرق الاوروبية الكبيرة، وايضا وللتذكير فقد توج نادي ليفربول بالبطولة في النسخة السابقة بعد الفوز علي منافسه القوي توتنهام بنتيجة 2-0.

قرعة دوري الابطال

كما انه يشارك 32 ناديا في دور المجموعات، ويتم تقسيمهم الي 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 فرق في المجموعة الواحدة، كما انه يتم تصنيف الاندية الاوروبية علي مستويات، وهي عبارة عن مستوي اول وثاني وثالث ورابع، ويتواجد الفرق الفائزة بدوري الابطال والدوري الاوربي للعام الماضي بالمستوي الاول للبطولة، بالاضافة الي ابطال الست دوريات الكبري والاعلي تصنيف في القارة.

نتيجة قرعة دوري الابطال

وقد أعلنت اليوم 29 اغسطس لعام 2019-2020 نتيجة قرعت دوري ابطال اوروبا والتي اسفرت عن، وقوع النادي الاسباني العريق برشلونة في مجموعة قوية والتي تضم انتر ميلان الايطالي، وسلافيا براج التشيكي، وبوروسيا دورتموند الالماني، وكما جائت قرعة دوري ابطال اروبا كالاتي: