اكتساح ب 5463 صوت بنسبة أكثر من 99% صفوان السويكت رئيساً للعالمي ل4 سنوات تعرف على مؤهلات السويكت و طلبه الأول من جمهور العالمي

متابعينا الأعزاء في المملكة العربية السعودية ومحبي نادي النصر السعودي، في كل مكان داخل وخارج المملكة، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن انتخابات نادي النصر السعودي، التي أجريت عصر السبت وإستحوزت على النصيب الأكبر من اهتمامات السعودين، ومحبي النصر العالمي لمعرفة قائد سفينة النصر في الأعوام الأربع القادمة.

أجريت اليوم انتخابات نادي النصر السعودي للأربع سنوات القادمة من عام 2019 حتي عام 2023، التي كان يتنافس عليها صفوان السويكت، وناصر الناصر، و صالح الأطرم، والتي أسفرت عن فوز ساحق لصفوان السويكت بنسبة تعدت 99% من الحضور للانتخابات.

تعرف على أرقام انتحابات العالمي التي أجريت اليوم

حصل السويكت الذي تقدم لرئاسة النصر في فترة الترشح الثالثة على 5463 صوتاً، وحصل ناصر الناصر على 7 أصوات، وحصل صالح الأطرم على 3 أصوات.

تعرف على طلب صفوان السويكت من الجمهور النصراوي

تحدث صفوان السويكت بعد فوزه برئاسة النصر السعودي قائلاً “القادم سيكون أجمل للعالمي وأريد من الجمهور النصراوي دعم النادي بقوة في المباريات القادمة”

تعرف على أكبر التحديات التي ستواجه السويكت

أكبر التحديات التي ستواجه السويكت، هي تدبير الأموال للمحافظة على اللاعبين الأجانب في الفريق، نظراً لرواتبهم المرتفعة للاحتفاظ بلقب الدوري الموسم القادم.

من هو صفوان السويكت ما هي مؤهلاته

دكتوراه في مجال القانون من المعهد العالي للقضاء.

حاصل على شهادة عليا من ماليزيا في مجال التمويل المالي والاقتصادي.

ماجستير في مجال استثمار البنوك والتمويل المالي من إنجلترا.

ماجستير في القانون.

تعرف على الأعمال التي عمل بها رئيس النصر الجديد

عمل كمحامي في وزارة العدل السعودية.

عمل مستشاراً مالياً في وزارة التجارة.

وفي نهاية المقال نتمنى التوفيق لرئيس النصر القادم والتقدم للرياضة السعودية.