الآن بجودة HD.. أين يمكنني مشاهدة برينتفورد – ليفربول؟

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى إنجلترا، حيث تُقام مباراة قوية تجمع بين ليفربول وبرينتفورد ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة ينتظرها عشاق النجم المصري محمد صلاح الذي يسعى لقيادة فريقه نحو الانتصار ومواصلة مطاردة صدارة الدوري.

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم

يقام اللقاء على ملعب جيتش كوميونتي، وذلك في المواعيد التالية:

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة وقطر والسعودية والكويت

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر

طريقة مشاهدة المباراة

يمكن متابعة اللقاء مباشرة عبر شبكة بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في المنطقة العربية، وتحديدًا عبر قناة: beIN Sports HD 1.

ولمن يرغب بمشاهدة المباراة بجودة فائقة عبر الإنترنت، يمكن متابعة البث الرقمي من خلال تطبيق beIN CONNECT الرسمي، الذي يتيح مشاهدة المباراة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب.

معلق المباراة

يتولى المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي التعليق على أحداث اللقاء، بصوته المميز وأسلوبه التحليلي الذي ينقل أجواء البريميرليغ إلى المشاهد العربي لحظة بلحظة.

تشكيلة ليفربول

من المتوقع أن يبدأ ليفربول اللقاء بتشكيلة هجومية قوية يقودها النجم المصري محمد صلاح، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز

الوسط: ريان جرافينبيرخ، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، هوجو إيكتيكي

تشكيلة فريق برينتفورد

أما فريق برينتفورد، فيدخل اللقاء بخطة (4-2-3-1) بقيادة مدربه كيث أندروس، ويُتوقع أن تضم التشكيلة: