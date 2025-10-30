الآن بجودة HD.. أين يمكنني مشاهدة ‎مباراة البنك الأهلي – الزمالك؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية مساء الخميس، نحو استاد القاهرة الدولي، حيث يلتقي فريق الزمالك بنظيره البنك الأهلي في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، في لقاء يحمل بين طياته الكثير من الإثارة والتحدي لكلا الفريقين.

الزمالك يسعى لاستعادة التوازن والعودة إلى الانتصارات

يدخل الزمالك هذه المباراة تحت ضغط كبير، بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة في الجولات الأخيرة، إذ فشل الفريق الأبيض في تحقيق الفوز خلال آخر ثلاث مواجهات له في الدوري، حيث تعادل أمام كل من الجونة وغزل المحلة، قبل أن يتعرض لهزيمة مؤلمة أمام غريمه التقليدي الأهلي، ما جعل جماهيره تعبر عن قلقها إزاء تراجع الأداء وفقدان النقاط المهمة.

ويأمل أبناء القلعة البيضاء في أن تكون مواجهة البنك الأهلي بمثابة بداية جديدة تعيد الفريق إلى مسار المنافسة على القمة، خاصة في ظل سعي المدير الفني والجهاز المعاون إلى تصحيح الأخطاء الدفاعية والهجومية التي ظهرت في المباريات الماضية، واستعادة روح الانتصارات التي طالما ميزت الفريق.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

قبل انطلاق الجولة الثانية عشرة، يحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 10 مباريات، حيث فاز في 5 مواجهات وتعادل في 3 وخسر مرتين.

أما البنك الأهلي، فيأتي في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من نفس العدد من المباريات، بعد أن حقق 3 انتصارات وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراتين فقط، وهو ما يجعله في موقف متوسط لكنه لا يزال بحاجة لمزيد من النقاط لتأمين وضعه.

القناة الناقلة للمباراة

تذاع مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي عبر شبكة قنوات “أون سبورتس – ON Sports”، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، سواء على البث الفضائي أو الأرضي داخل مصر.

وسيكون بإمكان الجماهير متابعة اللقاء عبر قناة “ON Sport 1 HD”، التي تقدم تغطية شاملة تتضمن فقرات تحليلية قبل وبعد المباراة، إلى جانب وجود نخبة من نجوم التحليل في الاستوديو الفني.

تردد قناة ON Sport 1 HD