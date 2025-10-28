الآن.. تابع مباراة النصر ضد الاتحاد مباشرة عبر قناة ثمانية HD 1 من هذا التردد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية مساء اليوم نحو ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، حيث يستضيف فريق النصر نظيره الاتحاد في مواجهة نارية ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين (كأس الملك السعودي) لموسم 2025/2026.

موعد مباراة النصر والاتحاد

تنطلق صافرة بداية مباراة النصر والاتحاد اليوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر 2025 في تمام:

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت أبوظبي

وتقام المواجهة على أرضية ملعب الأول بارك، وسط حضور جماهيري متوقع أن يملأ المدرجات لمتابعة هذا الكلاسيكو الكبير.

القناة الناقلة للمباراة

يمكن متابعة المباراة مباشرة عبر شاشة قناة ثمانية HD 1، وهي القناة الحصرية الناقلة لبطولات كرة القدم السعودية، بما في ذلك بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسيكون اللقاء بتعليق صوتي من المعلق الرياضي مشاري القرني، الذي يُضفي على المباريات طابعًا حماسيًا خاصًا.

تردد قناة ثمانية

لمشاهدة المباراة بجودة عالية وبدون تشفير، يمكن استقبال قناة ثمانية 1 HD عبر الأقمار الصناعية من خلال الترددات التالية:

تردد قناة ثمانية عبر نايل سات

التردد: 12360 ميجاهرتز

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

النظام: DVB-S2

تردد قناة ثمانية عبر عرب سات

التردد: 11919.28 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

النظام: DVB-S2

هل ينجح الاتحاد في الثأر من النصر؟

تزداد الإثارة في هذا اللقاء المنتظر، خاصة أنه سيشهد صراعًا جديدًا بين النجمين كريستيانو رونالدو (النصر) وكريم بنزيما (الاتحاد)، حيث يجددان المواجهة بينهما للمرة الثالثة هذا الموسم بعد تفوق النصر في المباراتين السابقتين (2-1 في السوبر السعودي و2-0 في الدوري).