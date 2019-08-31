الآن.. تعرف على نتيجة مباراة مانشستر سيتي اليوم السبت 31 أغسطس 2019 أمام برايتون

نتيجة مباراة مانشستر سيتي اليوم ضد برايتون في إطار مباريات الجولة الرابعة من البريميرليج، اللقاء الذي كان من المُقرر إقامته في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، حيث حصد المان سيتي ثلاث نقاط غالية رفعت من رصيد نقاطه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي إلى 10 نقاط بعد 4 مباريات، وفي المركز الأول بشكل مؤقت لحين يخوض ليفربول مباراته اليوم، يُذكر أيضاً أن مانشستر سيتي قد أهدر نقطتين عندما تعادل إيجابيا 2-2 أمام توتنهام.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

فاز مانشستر سيتي برباعية نظيفة أمام نظيره برايتون، افتتح كيفن دي بروين أول أهداف اللقاء في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول والمباراة، وأضاف أجويرو الهدف الثاني قبل انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول بثلاثة دقائق، ثم أضاف الهدف الثالث للمان سيتي في لقاء اليوم أمام برايتون أجويرو، وأضاف سيلفا الهدف الرابع والأخير للسيتي، لينتهي اللقاء 4-0 لصالح مانشستر سيتي.

ترتيب مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي الآن

بشكل مؤقت احتل المان سيتي صدارة جدول ترتيب البريميرليج لحين يخوض ليفربول مباراته المُقرر إقامتها في تمام السادسة والنصف بتوقيت مصر، برصيد 10 نقاط، بعد 4 جولات، فاز منهم في 3 مباريات وتعادل في وحيدة والتي كانت أمام توتنهام، بينما استقر عدد نقاط برايتون في الدوري الإنجليزي عند 4 نقاط في المركز السادس عشر بعد 4 جولات منذ إنطلاق الموسم الجديد.

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة

يخوض مانشستر سيتي مباراته القادمة يوم السبت الموافق 14 سبتمبر ضمن جولات الدوري الإنجليزي الأسبوع الخامس أمام نيوكاسل في تمام الساعة الواحد والنصف ظهراً بتوقيت مصر.