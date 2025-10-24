الآن.. كيفية مشاهدة مباراة الهلال السوداني والبوليس الكيني بدوري أبطال أفريقيا

يستعد الهلال السوداني لمواجهة البوليس الكيني مساء اليوم الجمعة، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا 2025-2026، على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية. وتنطلق المباراة عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت السودان ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.

حقق الهلال فوزًا مهمًا في مباراة الذهاب بالعاصمة الكينية نيروبي بهدف نظيف، سجله المهاجم آداما كوليبالي، ليقترب من التأهل إلى دور المجموعات. ويحتاج الفريق السوداني إلى التعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان العبور رسميًا.

كيفية مشاهدة المباراة

حتى الآن، لا توجد قنوات عربية حاصلة على حقوق نقل المباراة تلفزيونيًا، إذ لا يشمل البث الفضائي العربي مباريات هذا الدور من التصفيات الإفريقية.

لكن نادي الهلال السوداني أعلن رسميًا عن نقل المباراة عبر بث مباشر على صفحته الرسمية في “فيسبوك” وقناته على “يوتيوب”، ليتيح لجماهيره فرصة مشاهدة اللقاء من أي مكان دون الحاجة لاشتراك أو قناة مشفرة.

بهذا، يمكن لجماهير الهلال اتفرج في بيتك واتابع فريقك براحتك، وتشجع الأزرق من كل مكان، في خطوة جديدة نحو التأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.