الآن مباراة الأخدود والهلال في كأس الملك السعودي.. ما القنوات الناقلة؟

يستعد فريق الهلال السعودي لخوض مواجهة قوية ومصيرية عندما يحل ضيفًا على نادي الأخدود مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2025-2026.

موعد المباراة

تنطلق مباراة الأخدود والهلال اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، في تمام الساعة 06:10 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، في أمسية كروية يتوقع أن تشهد منافسة قوية وحضورًا جماهيريًا لافتًا.

القنوات الناقلة

أعلنت شبكة قنوات “ثمانية” السعودية، المالكة الحصرية لحقوق بث بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، عن نقل المباراة عبر شاشتها، حيث تم تخصيص قناة Thmanyah 1HD لبث اللقاء مباشرة بجودة عالية، مع تغطية تحليلية شاملة قبل وبعد المواجهة.

كما يمكن للجماهير متابعة المباراة مجانًا عبر تطبيق ثمانية وتطبيق جاكو، اللذين يتيحان المشاهدة المباشرة في جميع أنحاء الوطن العربي.

تشكيل الهلال الرسمي

أعلن المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي عن التشكيلة الرسمية التي يخوض بها الهلال المباراة ضد الأخدود، والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي – أكشيشيك – علي البليهي

خط الوسط: حمد اليامي – محمد كنو – ناصر الدوسري – متعب الحربي

خط الهجوم: كايو سيزار – ليوناردو – عبد الله الحمدان

مواجهة مرتقبة في كأس الملك السعودي

تأتي هذه المباراة وسط ترقب جماهيري واسع، نظرًا لقيمة البطولة ومكانة الفريقين، خاصة أن الهلال يدخل اللقاء بطموح كبير لمواصلة مشواره نحو الدفاع عن لقبه، بينما يأمل الأخدود في تحقيق مفاجأة مدوية بإقصاء “الزعيم” من البطولة، والعبور إلى الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه.