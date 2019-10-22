ملخص الهلال والسد القطري اليوم: نتيجة قوية بعودة نصف النهائي من أبطال آسيا 2019

ملخص الهلال والسد القطري اليوم: نتيجة قوية بعودة نصف النهائي من أبطال آسيا 2019

نتعرف علي ملخص مباراة الهلال والسد اليوم في دوري أبطال آسيا 2019 بمباراة العودة علي الأراضي السعودية بملعب جامعة الملك سعود الرياضية، حيث يستضيف الزعيم خصمه بعد أن كان هو الضيف في الذهاب علي الأراضي القطرية، وكانت انتهت نتيجة الهلال والسد القطري الإياب بالشوط الأول اليوم ثلاثية للسد وثنائية للهلال وكان شوط أول قوي.







سيدخل لاعبي الزعيم ولديهم طاقة إيجابية قوية للفوز الليلة، حيث تمكنوا من الفوز علي خصمهم خلال الذهاب علي أرضه، وسيكون الإياب علي أرضهم وسيكون لقاء سهل بين جمهورهم، تابعونا سننقل لكم نتيجة الهلال اليوم.

ينطلق الشوط الأول بعد أن نزل لاعبي الفريقين علي أرضية الملعب، وتأتي التشكيلة الرسمية كما تم الإعلان عنها متشابهه للفريقين، حيث يدخل لاعبي الزعيم بأربعة بالدفاع وخمسة خص نص ولاعب وحيد هجوم، ومثلهم السد القطري الليلة في عودة نصف النهائي.







نتيجة الهلال والسد اليوم

ننقل لكم نتيجة مباراة الهلال اليوم، حيث يلتقي السد ضد الهلال مساء يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من أكتوبر 2019، وسيكون انطلاق المباراة في تمام الساعة الرابعة وربع مساءً بتوقيت غرينتش، كما يأتي اللقاء في تمام السابعة وربع مساءً بتوقيت المملكة وقطر.

يدخل فريق الزعيم السعودي بأفضل لاعبيه الليلة، حيث سيتصدى للهجمات في المرمي عبد الله المعيوف، بينما يتمركز في الهجوم اللاعب الخطير جوميز الذي سيكون الاعتماد الكلي عليه.

القناة الناقلة الهلال ضد السد







يتم نقل الهلال والسد اليوم عبر قناة من مجموعة قنوات بي أن سبورت الرياضية، وستكون القناة الناقلة مباراة السد اليوم أمام الزعيم هي قناة beIN SPORTS HD 2، تابعونا ننقل لكم ملخص مباراة الهلال الآن لحظة بلحظة فور بداية اللقاء.

نتيجة الهلال والسد القطري

السد القطري 4-2 الهلال السعودي

يتمكن لاعبي الزعيم من الضغط وتسجيل أول أهداف المباراة بالدقيقة 13 من الشوط الأول، حيث أحرز أول أهداف الهلال سالم الدسري الآن.

يقوم أكرم عفيف بتسجيل التعادل في الدقيقة 17 من الشوط الأول بمرمي الزعيم، وذلك خلال الشوط الأول ورد سريع.

ثاني أهداف السد القطري الآن في الدقيقة 19 بقدم تي هي نام، لتشتعل أجواء المباراة ويتمكن من التقدم بسرعة رهيبة.

يتمكن حسن الهيدورس من تسجيل رابع أهداف مباراة الهلال والسد الآن، ليكون الهدف الثالث بشباك الزعيم السعودي.

يقترب الشوط الأول من الدقيقة 30 منه، وتظل نتيجة مباراة الهلال اليوم هي التأخر بهدفين بعد أن كان التقدم لهم.

تصبح نتيجة مباراة الهلال والسد الآن ثلاثية مقابل سنائية للسد القطري، بعد أن تمكن جوميز من تسجيل ثاني أهداف الهلال في الدقيقة 25 من الشوط الأول.

ملخص الشوط الثاني

ينطلق الشوط الثاني، وسط حضور جماهيري ضخم للفريقين ودعم فريقيهما، وقد تابعنا شوط أول قوي قد انتهت نتيجة مباراة الهلال والسد لصالح الفريق القطري بالتقدم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يستمر اللعب بالشوط الثاني، لكن بدون أية أهداف حتي الآن، حيث يتمكن لاعبي الزعيم من الحفاظ علي مرماهم من أية أهداف أخري، بعد أن حصلوا علي استراحة بين الشوطين قد حصلوا علي تعليمات بذلك حتي تنتهي نتيجة مباراة السد والهلال اليوم لصالح الزعيم.

ينتهي اللقاء بمجموع ستة أهداف للهلال، وخمسة للسد ويصعد الزعيم لنهائي أبطال آسيا 2019 بعد نصف نهائي ناري.